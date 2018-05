Richard Martínez: Mi palabra ya no es la de los empresarios sino que velaré por el interés nacional

LEA TAMBIÉN

Richard Martínez fue posesionado este miércoles, 16 de mayo del 2018, como el nuevo ministro de Finanzas. En su intervención, frente al presidente Lenín Moreno y otras autoridades del país, se comprometió a velar por los intereses de todos los ecuatorianos.

"Hoy mi palabra ya no es la de los empresarios. Presidente usted y el país pueden contar con una persona que velará por el interés nacional, entendiendo que el sector público, el sector privado, los trabajadores, los pequeños, los medianos, los artesanos, la economía popular y solidaria, todos, debemos arrimar el hombro para solucionar un problema que no ha sido creado por nosotros, pero que usted Señor Presidente ha decidido enfrentarlo con valentía".



Además señaló que su gran objetivo es generar empleo a través de un crecimiento económico sostenido que sea capaz de generar la continuidad de los programas sociales del Gobierno.



"Garantizar los programas sociales es un eje fundamental de este Gobierno para ello trabajaremos con la convicción de que los más necesitados requieren de nuestro esfuerzo solidario".



Martínez aseguró que su agenda estará enfocada en temas como: Establecer el orden en las cuentas fiscales y continuar con la reducción del tamaño del Estado. "Mi compromiso es hacerlo de manera gradual y muy disciplinada con resultados palpables y sin comprometer los programas sociales", dijo.



Además señaló que se debe facilitar la participación de las inversiones privadas a través de las alianzas público-privadas, eliminando todo exceso de tramitología "que han impedido que las Apps tengan éxito".



Asimismo dijo que la deuda pública debe tener un tratamiento técnico y estandarizado para "que su monto y su forma de registro no puedan estar sujeto a interpretaciones". Además se comprometió a transparentar las cifras y la situación económica del país para tomar las decisiones correctas, dijo.



El nuevo funcionario se comprometió a honrar todas las obligaciones en los plazos y montos establecidos. "Es el fortalecimiento de la economía nacional el que nos permitirá tener a futuro la capacidad de financiamiento necesario para la regularización progresiva de la relación deuda-Pib", dijo.



Así, Martínez, que tiene una trayectoria de 15 años de trabajo en gremios empresariales privados, se convirtió en el tercer Ministro de Finanzas del Gobierno de Moreno.



El Presidente de la República posesionó a Richard Martínez como el nuevo ministro de Finanzas este miércoles 16 de mayo del 2018, además oficializó a otros cinco cambios en su Gabinete Ministerial: Transporte, las secretarías de la Presidencia, Política y en Senplades.