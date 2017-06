Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, fue trasladado a la Unidad de Flagrancias de Quito

A las 19:30 de este viernes 2 de junio del 2017 llegó a la Unidad de Flagrancias de Quito, el tío del vicepresidente Jorge Glas, Carlos Rivera detenido durante un allanamiento por el caso Odebrecht. Él fue trasladado desde Guayaquil al edificio ubicado en la avenida Patria y 9 de Octubre, en el norte de la ciudad.

Rivera estaba escoltado por miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional.



La llegada del acusado se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad.



Aún no se ha informado sobre los detalles de la diligencia judicial.



Horas antes, en la madrugada, agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional y de la Dirección General de Inteligencia (DGI) allanaron el departamento en Guayaquil de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas.



La Fiscalía confirmó en su cuenta de Twitter que realizó varios allanamientos con fines investigativos por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.



Horas después, Rivera fue trasladado hasta las instalaciones de un canal de televisión por el fiscal Geovanny García, quien cumplió con dos órdenes de allanamiento dentro del caso Odebrecht en Guayaquil. El hombre llegó arrestado hasta el canal a las 09:00. Lo tuvieron en el lugar hasta pasadas las 11:30.



Cuando era retirado del sitio, escoltado por la Policía, dijo que paren la persecución en su contra. Al preguntarle ¿quién lo persigue? Respondió “vean en mis redes sociales y pongan mi nombre en Google verán todos los que me han denunciado”.



El fiscal no explicó por qué Rivera fue trasladado al lugar. Indicó que cumplía con órdenes de allanamientos solicitadas por el fiscal General, Carlos Baca Mancheno.



“En las próximas horas el fiscal general va a informar los resultados de los operativos”.



Según García, el fue delegado para realizar dos intervenciones, una en la casa de Rivera en Urdesa y otro en el canal donde supuestamente el detenido es socio. “Todo esto se está investigando por el caso Odebrecht. No puedo decir más al respecto”.