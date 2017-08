Ricardo Patiño evitó pronunciarse sobre declaraciones del vicepresidente Glas

Ricardo Patiño, consejero presidencial, evitó dar declaraciones sobre los cuestionamos públicos que hiciera, la tarde de este martes 2 de agosto del 2017, el vicepresidente Jorge Glas al jefe de Estado, Lenín Moreno.

"Ustedes entenderán, no puedo pronunciarme sobre eso, es una situación delicada", dijo poco antes de subir apresurado las gradas que conducen hacia el despacho del Jefe de Estado.



Patiño había salido por unos momentos de la Presidencia, antes del medio día. Lo hizo justo cuando Moreno aseguraba ante la prensa que tomaría una decisión sobre las denuncias de posible corrupción que enfrenta el Vicepresidente, pero que no se pronunciaría al respecto para evitar interferir en las funciones del Estado.



Minutos después, el equipo de comunicación de Glas difundió por grupos de WhatsApp y redes sociales una extensa carta firmada por él. En esta evidenciaba sus diferencias con Moreno.



"Se está orquestando el retorno del viejo país a través del reparto, del tongo. Se construye un escenario propicio para la corrupción institucionalizada", afirmó Glas. "Sé a lo que me enfrento por denunciar de manera frontal lo que está pasando y la posible aplicación de un paquetazo contra mi pueblo".



En Carondelet también están José Serrano, presidente de la Asamblea y Eduardo Mangas, secretario de la Presidencia. De igual forma llegó parte del personal que se encarga de la imagen del Mandatario y que lo maquilla cuando graba sus informes a la Nación. Aunque no se ha confirmado si esta noche se emitirá alguna cadena informativa.

A las 16:20, empezaron a llegar alcaldes del país, con quienes Moreno tiene previsto una reunión, según su agenda pública.