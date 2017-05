La revisión de la tarifa de los buses en Quito incluirá parámetros de calidad del servicio

El posible incremento de la tarifa en el transporte masivo de Quito considerará los parámetros de calidad que se deben cumplir en este servicio.

En la propuesta de ordenanza que se analizará en el Concejo Metropolitano se incluirán los indicadores de calidad que deben ofertar las operadoras de transporte a los usuarios y, también, los mecanismos para medir el cumplimiento de estos parámetros, precisó Darío Tapia, secretario de Movilidad del Municipio.



Los índices de calidad que deberán ofertar a los pasajeros se definirán entre usuarios, transportistas, autoridades y especialistas en el tema.



Actualmente, en el plan de fortalecimiento del transporte público urbano -que permite entregar compensaciones a los propietarios de buses- los índices de calidad son nueve. Estos son buen trato al usuario, implementación de la caja común, respeto de los límites de velocidad, cumplimiento de los índices operacionales, respeto a las paradas, respeto a los usuarios con movilidad reducida, limpieza, sistema de información al usuario y espacios asignados para personas con discapacidad.



En función del cumplimiento de estos indicadores, los propietarios de las unidades reciben USD 450 o 1 000 de compensaciones por mes. Los controles para verificar su aplicación están a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).



"Sincerar la tarifa no implicará que no se harán controles. Al contrario, estos se fortalecerán", aseguró Tapia.



Para Daniela Chacón, concejala independiente, el incluir los índices de calidad y los medidores en una ordenanza evitará la "discrecionalidad" al momento de definir qué es un servicio de calidad. "El control está sujeto a personas y las personas no somos infalibles. Por eso hay que considerar esto para lo que los mecanismos de control sean lo más objetivos".