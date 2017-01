Revisión de frecuencias se amplía

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) recibió 311 solicitudes de revisión por parte de los participantes en el concurso de adjudicación de frecuencias. Por este motivo, la entidad resolvió ampliar de ocho a 30 días el plazo para cumplir con esta etapa del proceso.

En un comunicado de prensa, la Arcotel señaló que los participantes que no estuvieron conformes con su calificación, en ciertos casos, demandaron la realización de otros trámites.



Pruebas técnicas de campo, solicitud de criterios, certificación de documentos en otras instituciones del Estado son parte de las peticiones de los participantes. Esta información es necesaria para la elaboración de los informes respectivos a las solicitudes de revisión.



Luego de contar con el informe respectivo de parte de la Coordinación General Jurídica, la Dirección Ejecutiva a través de la Resolución No. ARCOTEL-2017-0019 de 20 de enero de 2017, resolvió ampliar el periodo. La decisión tiene base en el artículo 115 número 5 letras b y c del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva que permite extender los plazos en ciertos casos.



En un boletín de prensa, la Agencia descartó que se haya suspendido el concurso en su totalidad como se señaló en un comunicado de Fundamedios.



Añadió que se han enviado 228 expedientes de los cinco mejores puntuados por frecuencia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) para la siguiente etapa del proceso. Esta entidad debe emitir un informe vinculante conforme a lo que dispone la Ley Orgánica de Comunicación.