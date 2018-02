Revisión de avalúos se tardará dos meses más, en tres sectores de Quito

La revisión del avalúo catastral de los predios en Quito tardará, al menos, dos meses más en completarse. El Municipio anunció que se mantendrán nuevos talleres de trabajo con los sectores de la salud, la educación y el turismo para definir valores definitivos.



Representantes del sector hotelero de la ciudad confirmaron que el Municipio los convocó a una primera reunión para este miércoles, 21 de febrero del 2018, en donde se tratará el incremento drástico en el impuesto predial que este tipo de establecimientos encontró a inicios de año.



Norman Bock, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano, explicó que el sector hotelero fue uno de los más afectados por el incremento. Por ello, sus representantes mantuvieron diálogos con personeros municipales desde el 8 de enero, cuando el alcalde Mauricio Rodas dispuso la revisión del catastro.



Según Bock, en esas reuniones, el gremio presentó elementos técnicos que esperaban sean considerados dentro del proceso. “Eran temas que al Municipio le parecían lógicos y válidos. Desafortunadamente, después de este mes de conversaciones no hubo aplicación y no nos redujeron nada en el predial”, afirma. Ahora, durante dos meses más, este sector permanecerá en la incertidumbre sobre cuál será el valor definitivo a pagar.

Cargando...



Hoteles Quito Metropolitano agremia a 30 establecimientos. Bock explica que el 100% de hoteles de lujo y el 70% de hoteles de cuatro estrellas han sufrido un alto impacto en la revalorización de predios y en el monto del predial.



Afirma que hay casos de hoteles que pasaron de un avalúo de USD 30 millones, en el 2017, a 90 millones este año. En cuanto al predial, el monto a cancelar varió de USD 100 000 a 400 000 o de USD 50 000 a 150 000, por ejemplo.



Las reuniones con los sectores de salud, educación y turismo tienen el objetivo de estructurar un esquema de valoración específico para estas áreas, según el administrador general del Municipio, Miguel Dávila. “Podríamos aplicarles a ellos la misma metodología que al resto y sería sencillo, pero más bien estamos atendiendo las particularidades de esos sectores”. La idea es generar una especie de catastro sectorial, en conjunto.



Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, critica que se trabaje “a discrecionalidad con ciertos sectores”. Agrega que “no se puede cobrar el 500% a ciertos sectores y no subirles a otros. Eso es lo que nosotros advertimos desde el primer día, esta tiene que ser una revisión integral”.

Mientras tanto, el resto de contribuyentes deberán realizar un trámite en la web del Municipio y aquellos que ya pagaron y requieran la devolución inmediata del excedente deberán descargar formularios y llevarlos a uno de los 10 balcones de servicio habilitados en el Palacio Municipal y en las nueve administraciones zonales.



El Cabildo había anunciado que la revalorización de predios se realizaría por oficio, pero al ser consultado por este Diario, Dávila confirmó que había un impedimento legal para activar los cambios inmediatamente en el 90% de predios que presentan una reducción en sus avalúos luego de la reciente revisión.



Dávila explicó que la ordenanza de valoración de la ciudad, que fue aprobada en diciembre pasado, ya contempla el valor de las AIVA (Áreas de Intervención Valorativa). “Eso es algo que no se puede cambiar, aunque fuera en el Concejo Metropolitano, porque esa ordenanza tiene que ser emitida cada dos años”.



Por esa disposición legal, el Cabildo debió encontrar un mecanismo que desde el punto legal faculte la revalorización y se definió que lo procedente era que cada ciudadano solicite el cambio para su propiedad. Pero Dávila aclara que los contribuyentes que apliquen a esta revisión no deberán hacer un procedimiento similar el próximo año porque la resolución que se emita tendrá una vigencia por el mismo lapso que rige la ordenanza.



La Comisión de Uso de Suelo del Cabildo convocó en enero a directores del área financiera y catastral para informar sobre la revisión y estaba prevista una segunda comparecencia, que no se concretó.



El presidente de la Comisión, Sergio Garnica, dijo que los llamarán nuevamente para que el lunes reporten detalladamente el proceso. Considera que hay una contradicción si solo se obtiene una rebaja para un lote de un sector y el resto no, por no realizar un trámite.