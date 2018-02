La revisión del avalúo depende de trámites en línea y presenciales en Quito

El acceso a un avalúo catastral más bajo y a una disminución del impuesto predial solo se conseguirá si los contribuyentes realizan un trámite desde la página web del Municipio de Quito, www.quito.gob.ec.

Aunque a inicios de este mes el Municipio anunció que la revisión de estos valores se haría de manera automática (desde este 19 de febrero), ahora se requiere cumplir hasta nueve pasos en la web del Cabildo, para acceder a la actualización de la valoración del predio.



Según el administrador general del Municipio, Miguel Dávila, se dejó abierta la posibilidad de que la gente decida si quiere pagar el tributo como estaba desde el 1 de enero o, en su defecto, pedir que se revise el valor de su predio y así su impuesto predial disminuya.



Estaba previsto que desde ayer (19 de febrero del 2018) se iba a conocer el valor del nuevo avalúo, pero al menos hasta las 14:00, el sitio web ofrecía la misma información que mostraba semanas atrás, pero esta vez incluyó el mensaje: “el avalúo del predio sigue bajo revisión”.



Este Diario pudo constatar que ese mensaje era recurrente para varios propietarios de predios en el Distrito.



Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, informó que este lunes al revisar aleatoriamente 15 avalúos de las 200 000 quejas que la entidad recopiló entre los socios, por alzas excesivas en el impuesto predial, identificó los mismos problemas.



Alarcón dijo que en su listado hay casos como el de una clínica, con un 97% de aumento en el tributo y el de una concesionaria de vehículos, con un 65%. Según su criterio, si bien empresas y ciudadanos deben pagar impuestos, es “inadmisible” que en una ciudad con alrededor de 9% de tasa de desempleo se registren incrementos de esta magnitud.



El Municipio anunció el 8 de febrero pasado que la revisión de avalúos de todos los predios se completó a tiempo, es decir, dentro del plazo de 30 días que dio para el efecto el alcalde Mauricio Rodas. Sin embargo, Dávila dijo ayer que en los casos de los sectores de salud, educación y turismo, “aún continúa el trabajo en mesas conjuntas para permitir que en aproximadamente 60 días se cuente con una valoración específica, considerando las características particulares de estos sectores”. Agregó que en el resto de la ciudad la revalorización ya está completa.



Dávila informó que ayer, a pesar de los problemas en la página web que no permitieron el acceso al trámite en la mañana, 389 personas solicitaron la revisión de su avalúo.



Agregó que el Cabildo registraba el pago del impuesto de cerca de 400 000 predios de un total de 928 000 registrados. Hasta las 16:00, el monto recaudado por concepto del impuesto predial era de USD 35,5 millones. Según el presupuesto aprobado en diciembre, el Municipio espera recaudar este año alrededor de USD 112,5 millones.



Tras la revisión, el Cabildo anunció que el tributo cambió para cerca del 90% del catastro, gran parte de estos contribuyentes deberán, además de hacer el trámite para acceder a la revalorización de sus predios, descargar un formulario y llevarlo a uno de los 10 balcones de servicios que hay en Quito, para recibir en sus cuentas bancarias la devolución del dinero pagado en exceso.



Otra opción es dejar el dinero extra como un abono para sus obligaciones tributarias del 2019 o de otros pagos municipales, como la patente.



Pero Alarcón critica que para acceder al cambio sea necesaria “más tramitología”, porque aumentar este tipo de procesos convierte a Quito en una ciudad menos productiva y competitiva.



Si el ciudadano no tiene creada una cuenta en la página web del Municipio, su primera tarea será hacerlo y guardar un nombre de usuario y una contraseña. Una vez concluido ese proceso, podrá iniciar el pedido de devolución.





En contexto

​

El Municipio inició la revalorización de predios el 8 de enero debido a quejas ciudadanas por supuestas alzas excesivas del impuesto predial. Se fijó un plazo de un mes para concluir la revisión. El Cabildo informó que habría una rebaja para el 90% de propiedades.