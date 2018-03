Revelan un testamento inédito del capo colombiano Pablo Escobar

Un testamento inédito de Pablo Escobar Gaviria reveló los bienes que había amasado el narcotraficante colombiano cuando comenzaba a convertirse en el líder del cártel de Medellín a comienzo de la década de los ochenta.

El documento, revelado por la revista colombiana Semana, tiene fecha 3 de octubre de 1980 y fue firmado en la Notaría Cuarta de Medellín. Según la publicación, es probable que sea el primer testamento firmado por el capo narco, quien en ese momento tenía 31 años.



Con el documento, Escobar Gaviria dejaba la mitad de sus bienes a su esposa, Victoria Eugenia Henao; el 25 % a su hijo Juan Pablo —entonces único hijo— y, del restante 25, el 99% sería para sus padres Abel y Hermilda y sus cinco hermanos, mientras que el 1% estaría destinado a su tía Luzmila Gaviria.



Escobar también preveía una parte para futuras hijas, quienes deberían eventualmente recibir bienes, muebles, enseres, porcelanas, adornos o electrodomésticos. Su hija Manuela nació cuatro años más tarde.



En el testamento, Escobar también pedía deducir de sus bienes los gastos de sucesión, los de su entierro y los de su última enfermedad.



En este documento, sin embargo, no se habla de montos de dinero pero sí aparece una lista de obras de arte, ya decomisada y vendida en Colombia.



Entre las obras había dos esculturas de Dalí, una de Rodin y cuadros de Botero, Obregón, Grau Araújo, entre otros.



La dimensión real de la fortuna de Pablo Escobar estuvo siempre envuelta en el misterio. Según la revista Forbes, el jefe del cártel de Medellín llegó a tener un patrimonio de USD 3 500 millones a finales de los años ochenta.



Sin embargo, en un testamento posterior, escrito después del nacimiento de su hija Manuela, se habla de una fortuna de USD 120 millones.



Por su parte, el hijo de Escobar aseguró que la familia nunca vio el dinero y que la fortuna terminó en manos cárteles rivales a cambio de no matarlos y de otros familiares.



Páginas más adelante, en el libro Mi Padre el hijo aseguró: "Ninguno en mi familia paterna jamás trabajó por su cuenta, todos sin excepción, si aún hoy visten o se toman un café en la calle, es de cuenta de mi padre, no de ellos".



En efecto, recientemente fueron decomisados bienes de la viuda de Pablo Escobar y de familiares del sicario "Popeye". La viuda, que vive en Argentina desde 1994, está además sospechada en una causa de lavado de dinero.

