30 países americanos se acreditan para la reunión de Venezuela en la OEA 

Una treintena de países americanos se han acreditado hasta el momento para la reunión de consulta sobre la crisis de Venezuela que se celebrará el miércoles 31 de mayo del 2017 en la Organización de Estados Americanos (OEA), 17 de ellos liderados por su canciller.

En la lista oficial de participación de la OEA figuran 30 delegaciones acreditadas pero Bolivia, que no aparece, confirmó este martes a Efe que su canciller, Fernando Huanacuni, viajó a Washington para asistir al encuentro.



Tampoco figuran como acreditados Ecuador, Dominica y Venezuela, país que no se espera que acuda porque fue precisamente la convocatoria de esta reunión contra su voluntad la que provocó que solicitara la salida de la organización el 28 de abril.



Las 17 delegaciones inscritas que estarán encabezadas por ministros de Relaciones Exteriores son: Argentina, Bahamas, Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía.



Los Estados que no se han acreditado todavía podrían hacerlo a lo largo de la mañana, ya que la sesión privada preliminar comienza a las 13:00 hora local (18:00 GMT) y la plenaria abre a las 14:00 (19:00 GMT).

Los cancilleres de la región acuden divididos a su primera reunión sobre la situación venezolana, una convocatoria aprobada por 19 de los 35 Estados americanos y que el Gobierno de Nicolás Maduro rechaza.



Aunque su retirada no será efectiva hasta 2019, Venezuela ha dejado de asistir a la OEA, por lo que se espera que, salvo sorpresa de última hora, hoy deje de nuevo su sillón vacío.



Para la toma de decisiones en la reunión, como aprobar una declaración o resolución, se necesitan dos tercios de los Estados representados, es decir, 22 votos si, como se espera, finalmente asisten 33.



Sobre la mesa hay tres proyectos de declaración de distintos países que parecen difíciles de conciliar en las pocas horas que faltan para la sesión.



El grupo impulsor del encuentro -liderado por países como México, EE.UU., Perú y Canadá- promueve una declaración que pide a Maduro "el cese" de la Asamblea Constituyente "en la forma en que está concebida actualmente", la liberación de los "presos políticos" y un calendario electoral con observación internacional.

Por otro lado, los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) presentaron el martes un proyecto que no incluye la mayoría de las demandas del texto del grupo de Perú, lo que ha desanimado a algunas delegaciones, indicaron a Efe fuentes diplomáticas.



En lo que sí coinciden los dos borradores es en pedir el cese de la violencia a todas las partes, un nuevo proceso de diálogo, la creación de un grupo que lo acompañe y en la invitación a Venezuela a reconsiderar su decisión de dejar la OEA.



Antigua y Barbuda, que pertenece al Caricom y votó en contra de la reunión, presentó días antes un proyecto de declaración crítico con Maduro al pedir la "cancelación" de la Constituyente, la liberación de los "presos políticos" y un calendario electoral.