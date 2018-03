Los retrasos continúan en la recolección de basura en Quito

La acumulación de desechos continúa siendo un problema, sobre todo en los sectores en donde existe contenerización.

Paola Núñez vive en el Comité del Pueblo, en el norte de Quito, y frente a la puerta de su domicilio se encuentra un contenedor.



Cuando lo colocaron pensó que iba a ser una herramienta útil para evitar que la basura permanezca en el pie de la vereda. Sin embargo, ahora espera que alguna autoridad retire el contenedor hacia otro sitio.



“Es terrible tener que observar el contenedor repleto y la basura regada fuera de él. El olor es insoportable y se ha quedado impregnado. Ya no se puede vivir así”, comentó la moradora.



En ese barrio, a lo largo de la calle Baltazar Carrión se encuentran al menos cuatro contenedores rodeados de basura y caminar por allí es un suplicio pues el olor es insoportable.



Ha decir de los moradores el carro recolector no ha pasado desde hace una semana.



Julia Méndez en cambio reside en el sector de La Luz, allí el carro de la basura tampoco ha llegado. “Nosotros hemos cumplido con sacar la basura los días correspondientes, pero si no viene el recolector continúa acumulándose”, mencionó la vecina.

Los moradores de La Luz aseguran que el camión recolector de basura no ha pasado. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

Los moradores de Las Casas también están preocupados porque la basura está creando un ambiente de insalubridad.



“Uno ya no puede caminar por la vereda porque la basura ocupa todo ese espacio y tenemos que pasar rapidito y tapándonos la nariz para no tener que olor esa pestilencia”, indicó Milena García.



Juan Neira, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo), explica que se está desplegando una ardua labor de 24 horas al día, para preservar la salud de los habitantes. Sin embargo, señala que continúan trabajando con una flota insuficiente.



Según el funcionario, deberían operar 69 carros de carga posterior, es decir, para la recolección a pie de vereda, pero solo están funcionando entre 25 y 30.



Mientras que para la recolección en rutas contenerizadas deberían estar operativos 24 carros, pero solo están prestando el servicio entre tres y cinco.



Además, los contenedores tampoco están recibiendo el mantenimiento necesario para reducir los malos olores, pues de ocho carros que estaban dispuestos para su lavado solo hay uno.



Por ahora, en el marco del plan de emergencia, más de 43 volquetas están colaborando con la recolección, pero la ciudadanía asegura que estos carros solo recogen lo que está fuera del contenedor y unas pocas fundas que se encuentran en la superficie.



“Entiendo que los señores recolectores no se pueden meter en el contenedor para sacar todo, pero ese es el problema solo recogen lo de encima y continúa la acumulación”, mencionó Andrea Heredia, moradora de La Luz.



Neira señaló que se requiere adquirir la nueva flota compuesta por ocho carros de carga lateral y 40 de carga posterior.



La entidad espera que hasta finales de mayo ya puedan salir a prestar el servicio las nuevas unidades.



Mientras tanto, el gerente de Emaseo pidió a la ciudadanía colaborar, sobre todo respetando los horarios de recolección, para enfrentar esta situación.