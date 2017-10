Entrega de las obras en Quito se complica por el clima

Los trabajos de mitigación para la época lluviosa deben sortear un factor natural: las condiciones atmosféricas. Ahora que la ciudad está a las puertas de ingresar al período lluvioso, muchas obras que emprende el Municipio están condicionadas al factor climático.

Actualmente se aplica el Plan de Prevención de Respuesta del invierno 2017-2018, bue cuenta con un presupuesto de USD 31 millones. Se han construido seis muros de contención en el Comité del Pueblo, El Tejar, San Salvador, La Argelia, San Bartolo y La Marín.



Los esfuerzos ahora se concentran en la construcción del drenaje vial de la antigua vía a Nayón, en el norte de Quito. Carolina Rodríguez, gerente de obras públicas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), hizo un recuento de las complicaciones que se han presentado en el mejoramiento de esta vía que tiene problemas desde julio pasado.



Para empezar, un deslizamiento de tierra afectó a la mesa de la vía y puso en riesgo a las casas del sector. La circulación vehicular se restringió por más de un mes. La Epmmop está en la etapa de recepción de estudios para construir un muro de hormigón armado en el tramo afectado.



Se había anunciado que se emprenderían ahí trabajos de rehabilitación vial. Pero por ahora estas obras se suspendieron y se ejecutarán una vez que se retiren las tuberías viejas y se complete el nuevo sistema de alcantarillado pluvial.



El objetivo de esta intervención es evitar acumulaciones de agua que puedan provocar deslizamientos. “Vimos que el drenaje pluvial no tenía la capacidad suficiente para evitar que existan percances”, manifestó Rodríguez.



En total, todos los trabajos realizados en la vía antigua a Nayón, incluido el nuevo alcantarillado, el muro de hormigón armado y la rehabilitación vial, tienen una inversión que asciende a USD 1 millón. La Epmmop espera que el nuevo alcantarillado pluvial esté terminado en cuatro meses, pero el plazo está sujeto a las condiciones climáticas de la zona.



Sobre esto, el Municipio, con base en los datos del Inamhi, prevé que este invierno sea de igual o mayor magnitud que el que vivió la capital entre octubre de 2016 y julio de 2017.



Carmen Estrada reside al ingreso de la antigua vía a Nayón, en la zona conocida como Las Palmas. Ella dio cuenta que los problemas en la vía a causa del invierno incidieron en los negocios de la parroquia. “Desde que empezaron los problemas viene menos gente a nuestra parroquia”, señaló.



Otro punto en el que se realizan tareas de mitigación es en la quebrada Chaquisahuayco, donde está el puente Las Camellas, que une Llano Chico con Llano Grande. También se trabaja en la limpieza de cunetas en la Simón Bolívar, Interoceánica y Ruta Viva, como parte de las obras de prevención.



Además de las complicaciones naturales que inciden en la ejecución de las obras, existen casos en los que no se puede entregar un proyecto porque se realizan trabajos complementarios o hay intervenciones en zonas aledañas.



Ese es el caso de la av. Pichincha, en el centro, donde se ejecutó el plan de rehabilitación vial, pero no se pudo completar un tramo de unos 200 metros. ¿La razón? Frente al Playón de La Marín, el Instituto Metropolitano de Patrimonio realiza trabajos de soterramiento de cables. En el lugar, la movilidad se ha complicado, pues en horas pico las filas llegan hasta la calle Chile.



Rodríguez estima que esa intervención concluirá a mediados de noviembre. Entonces, se retomarán los trabajos de repavimentación en esa vía.

También se ejecutan trabajos en un tramo de la avenida Eloy Alfaro, en el norte. Es parte del plan de repavimentación que, desde abril, emprendió el Municipio, tras el invierno.