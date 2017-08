El retorno de Pareja Yannuzelli reactiva las indagaciones en Petroecuador

Carlos Pareja Yannuzzelli llegó el viernes 11 de agosto del 2017 y ya ha generado una agitación en la Fiscalía. El lunes, el exministro de Hidrocarburos movilizó a policías e investigadores de esa entidad por uno de los procesos de lavado de activos que pesan en su contra. Antes de las 08:00, un vehículo estatal lo trasladó desde la Cárcel 4 de Quito hasta la Fiscalía.

El exfuncionario llegó escoltado por agentes penitenciarios y antes de ingresar al edificio dijo “estar bien” y que rendiría su versión libre y sin juramento. Hora y media después­ se conoció que esa diligencia se postergó para el viernes 18 de agosto.



Su abogado Reinaldo Zambrano pidió el aplazamiento de esa comparecencia porque la Fiscalía recién le notificó el domingo a las 13:30. “No se puede rendir una versión si no he leído siquiera de qué se trata el expediente. Es imposible que hubiera podido revisar 60 cuerpos que tiene el caso”, dijo.



Aunque esa cita judicial se difirió, Zambrano dejó un escrito en el que solicitó formalmente a la Fiscalía que acepte la cooperación eficaz de su cliente. Con esa figura, un procesado puede obtener hasta el 90% de reducción de la pena por entregar información clave a las autoridades.



El Código Penal (art. 491) señala que la denominada colaboración eficaz contribuirá ineludiblemente al esclarecimiento de todo el esquema de un delito y sus responsables, sobre todo de los cabecillas.



Para concretar ese apoyo, la Fiscalía y el sospechoso deben firmar un convenio con todos los detalles de la cooperación.



Zambrano habló de esto afuera del edificio judicial. “Tenemos ya un preacuerdo de cooperación eficaz con nuestras solicitudes y eso se presentará a la Fiscalía. El contenido no es público”, informó.



La reserva del acuerdo está contemplada en el Código Penal. Allí se dice que “todas las actuaciones relacionadas” con la cooperación eficaz deben ser guardadas bajo secreto.

El 14 de agosto, Pareja Yannuzzelli permaneció cuatro horas en la Fiscalía antes de volver a la Cárcel 4, donde está desde el viernes tras negociar su regreso de EE.UU. con el Gobierno.



Chiriboga fue retenido



En la Fiscalía, el exministro coincidió con Galo Chiriboga, exfiscal General, y con Álex Bravo, exgerente de Petroecuador. El exfiscal arribó alrededor de las 10:05 y el segundo, 15 minutos después.



Agentes policiales retuvieron a Chiriboga en el aeropuerto de Tababela, en Quito, y lo trasladaron hacia la Fiscalía por una orden del fiscal general, Carlos Baca Mancheno.



El domingo, a través de una notificación judicial, él pidió la comparecencia de Chiriboga para que ampliara su versión libre y voluntaria respecto de la salida de Pareja Yannuzzelli del país, en septiembre del 2016, antes de que el exministro fuera imputado penalmente.



En febrero, la Fiscalía abrió una indagación previa (reservada) para descubrir si Pareja Yannuzzelli fue alertado para que huyera. Sin embargo, el proceso se archivó.



En el escrito del domingo, Baca Mancheno dispuso la reapertura de esa investigación previa, en vista del retorno del exministro de Hidrocarburos.



Ya en la Fiscalía, Chiriboga habló con EL COMERCIO y aseguró que no ha salido ni saldrá del país. “Voy a estar presente para todo lo que requiera de mí el sistema judicial”.

Pero a la misma hora, el ministro del Interior, César Navas, advertía que el exfiscal tenía pasajes para ir a Colombia.



Chiriboga desmintió aquello y sostuvo que acompañó al aeropuerto a su hija y a su tía, que tenían un viaje a ese país. El exfuncionario presentó la factura de la Notaría 51 de Quito, donde aparentemente firmó la autorización para la salida de su hija. “Salió de vacaciones con su tía y su abuela a Colombia y regresa el 28 (de agosto)”.



La comparecencia del exfiscal se dio entre las 15:00 y 17:00 del lunes. A su salida, a las 17:45, sostuvo que el Comandante General de la Policía supuestamente engañó a la Fiscalía asegurando que él saldría del país.



Bravo no rindió su versión



Bravo, el último en llegar a la Fiscalía, regresó al Centro de Detención Provisional de Quito pasado el mediodía, sin dar su declaración libre y voluntaria. Su abogado Diego Velasco solicitó que se difiriera la diligencia porque fue notificado la noche del domingo y no conocía de qué se trataba el caso.



Sin embargo, el defensor añadió que en este proceso no es indagado su cliente y que solo acudió para dar su testimonio. Hoy, Velasco revisará el expediente para conocer su contenido. La Fiscalía aún no fija una nueva fecha para la comparecencia de Bravo.



Él y Pareja Yannuzzelli volverán a coincidir el 24 y 29 de agosto. El 24 está previsto que se realice la audiencia preparatoria de juicio por el proceso de peculado que se sigue en contra de los dos exgerentes de Petroecuador, de Diego Tapia, exgerente de Refinación de la estatal petrolera, y del contratista Jorge Vivar.



El 29 se tramitará la apelación a la sentencia de cinco años de cárcel por peculado. En ese caso están procesados Bravo, Pareja y otras 14 personas, entre estas sus familiares.



Mientras eso llega, el exministro de Hidrocarburos volverá a la Fiscalía el 18 de agosto.

Por el caso Petroecuador, actualmente hay nueve procesos judiciales en fase de investigación pública. En estos casos, los jueces ya han sentenciado a los sospechosos o los han llamado a juicio. La Fiscalía mantiene otras indagaciones previas (reservadas).