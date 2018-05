Resultados de 'lotería de visas' a EE.UU. se conocerán el 15 de mayo del 2018

LEA TAMBIÉN

Desde el martes 15 de mayo del 2018, los ecuatorianos que se inscribieron en la llamada ‘lotería de visas’ o el programa de Visas de Diversidad (DV-2019) podrán verificar en línea si han sido seleccionados. Lo informó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

¿Cómo hacerlo? Deberán tener el número único de confirmación que les fue asignado en el registro e ingresar a www.dvlottery.state.gov y seleccionar “Entrant Status Check”.



Si fueron escogidos, esa misma página les proporcionará información sobre cómo solicitar la visa para el seleccionado y sus familiares elegibles. Allí también podrán confirmar sus citas para la entrevista de la visa. La información estará disponible solo ingresando a www.dvlottery.state.gov



Este es un esfuerzo por evitar el fraude, los participantes que hayan tenido éxito no serán notificados por correo electrónico. Cualquier mensaje electrónico sobre el programa DV no es legítimo.



La información solamente estará disponible en el Entrant Status Check de www.dvlottery.state.gov. No se enviarán notificaciones por correo electrónico a los seleccionados ni tampoco se solicitarán pago de tarifas, ni se proporcionará instrucciones ni detalles para entrevistas. Esta información solo está disponible al acceder directamente al sitio arriba indicado.



Quienes solicitaron ese tipo de visas deben ejercer precaución porque tampoco se les pedirá que envíen dinero a través de servicios como Western Union.



Si perdió el número de confirmación de la visa de diversidad, hay una herramienta para recuperarla en el Entrant Status Check en www.dvlottery.state.gov.



Las únicas fuentes oficiales de información para el #DV2019 son los sitios que terminan en .gov. www.dvlottery.state.gov



En el 2016, después de 10 años de no estar incluido, Ecuador fue considerado elegible para este programa que concede las ‘green cards’ o tarjetas verdes de residencia permanente, mediante un sorteo, a quienes buscan vivir en Estados Unidos.



Los seleccionados podrán proceder a solicitar la visa de inmigrante, pero su emisión no está garantizada.