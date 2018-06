Resolución de la OEA ratifica su postura para el Gobierno de Maduro

LEA TAMBIÉN

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal alianza de partidos opositores de Venezuela, aseguró que en la resolución aprobada ayer en la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ratifica la justeza de la postura que ha mantenido esta coalición con respecto al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Consideramos que las decisiones de la OEA el día de ayer ratifican la justeza de la línea que nos hemos fijado, que es la de luchar porque se restablezca la democracia en Venezuela, porque haya una salida política por la vía electoral", sostuvo el portavoz de la MUD y presidente del Parlamento, Omar Barboza.



Los partidos pertenecientes a la MUD se negaron a participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo en las que Maduro resultó reelegido por considerar que las condiciones no eran transparentes y que el Gobierno manipula el Poder Electoral.



En una rueda de prensa Barboza aseguró que cuando la OEA "decide en su resolución calificar como ilegítimo el proceso del 20 de mayo simplemente está ratificando que nuestra orientación a la población(...) de no participar en la farsa, en el fraude del 20 de mayo fue correcta y 19 países ayer acordaron esa resolución.



"Se está demostrando (...) que ese proceso no solamente no legitimó a Maduro, sino que aisló aún más al Gobierno de la comunidad internacional", añadió.



La decisión de la MUD de no participar en los comicios fue apoyada en su momento por varios países miembros de la OEA, entre ellos EE.UU., y el llamado Grupo de Lima, así como por el Parlamento Europeo entre otros.



Además de la condena a las presidenciales del mes pasado, la OEA abrió la puerta a la suspensión del país petrolero de este organismo de integración y también aprobó una petición para que el Gobierno venezolano permita la entrada de ayuda humanitaria, una solicitud reiterada hoy por la MUD.

A pesar de la posibilidad de expulsar a Venezuela, el país petrolero ya solicitó dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que por cuestiones procedimentales no será efectiva hasta dos años después, en 2019.