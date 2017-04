Reservas de agua y tanqueros ayudan a afrontar el corte

El corte de agua potable programado para el 29 y 30 de abril del 2017 obliga a los moradores de 137 barrios del extremo sur de Quito a modificar sus prácticas.

Por dos días, alrededor de 300 000 personas deberán utilizar el líquido recogido para la preparación de sus alimentos, la limpieza del hogar y el aseo.



La recolección del agua potable se realizó en baldes, ollas y otros tachos con tapas. Patricia Oñate, moradora de la Nueva Aurora -uno de los barrios afectados- alcanzó ayer a juntar dos recipientes.



Cuando en su vivienda el agua empezó a caer con menor fuerza acudió al parque del sector para recolectar líquido de una vertiente natural.



En este barrio, los moradores cuentan al menos con cuatro vertientes que les permiten abastecerse de líquido vital cuando hay escasez. “El agua es limpia”, comentó Oñate.



Aparte de abastecerse de agua, Silvia Ruiz, otra moradora del extremo sur, decidió adelantar las tareas del hogar: lavar la ropa, limpiar la casa para no tener tareas pendientes.



Mientras se mantenga la suspensión del servicio, los moradores de estos sectores deberán usar el agua de manera mesurada, mencionó Jaime Garzón, subgerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (Epmaps).



Para que las personas no se terminen pronto sus reservas, Garzón recomendó tomar baños rápidos, fregar los platos en tinas y abstenerse de hacer ciertas tareas. Por ejemplo, limpiar el auto, bañarle a la mascota o regar el jardín.

En promedio para estos días una familia de cinco personas requerirá de unos 55 galones de agua. Y, en el caso de necesitar más, la Epmaps pondrá a disposición de los moradores 15 tanqueros en puntos fijos y siete para recorrer la zona.



La entrega de agua será según la demanda de las personas y no tendrá ningún costo. Para conocer los puntos exactos donde estarán las personas se pueden comunicar al 1800 24 24 24 o revisar la cuenta de facebook aguadequito o Twitter @aguadequito.



Está previsto que el servicio se restablezca este lunes 1 de mayo a las 05:00 en toda la zona afectada. Sin embargo, en los sectores bajos el agua podría llegar el domingopor la tarde.



Tras la instalación de un tanque de almacenamiento nuevo de 14 000 metros cúbicos, en la planta de El Troje, las mejoras en la dotación de agua potable en el extremo sur se verán en el transcurso de la siguiente semana. Antes se requiere realizar ajuste, explicó Garzón.



Una vez que concluyan estas labores, la presión con la que llega el agua a los domicilios mejorará, aseguró la Epmaps.



No olvide



Tome baños rápidos. Si es factible reutilice esta agua para la limpieza del sanitario o de otros espacios de su hogar.



Al momento de fregar los platos ocupe tinas con agua y jabón para lavar toda la vajilla sucia al mismo tiempo.



Postergue la limpieza del automóvil. Cuando retorne el servicio use baldes para lavarlo. No ocupe mangueras.



Mientras dure el corte no bañe a las mascotas. Tampoco riegue las plantas del jardín. Utilice las reservas para tareas primordiales.