Lahar que descendió de volcán Cotopaxi dejó cuatro heridos

Las fuertes lluvias y los deshielos en el volcán Cotopaxi provocaron el descenso de un lahar por las quebradas en el interior del Parque Nacional. Cuatro personas resultaron heridas, que fueron rescatados por los organismos de socorro que llegaron a la zona.

De acuerdo al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, a las 16:26 se registró un lahar secundario (pequeño) y fue detectado por la red de lahares y la red sísmica instalada en el coloso. El flujo descendió por las quebradas Cutzualo y Agualongo, al noroccidente del macizo, este domingo 30 de abril del 2017.



El Sistema de Seguridad ECU 911 coordinó las acciones de respuesta a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). El personal del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, el Ministerio de Salud y la Policía Nacional atendieron a los afectados.



Según el Ministerio de Salud, cuatro personas fueron afectadas con el descenso de flujos de lodo y están fuera de peligro. Al momento el monitoreo del evento adverso continúa a cargo de los técnicos de Instituto Geofísico. La corriente no afectó al puente ni a la vía de ingreso a la reserva natural de la provincia de Cotopaxi.



Según los técnicos, el lahar secundario es un flujo de lodo y escombros removilizados por fuertes lluvias y deshielos. Estos se mueven ladera abajo por la fuerza de la gravedad, generalmente son de tamaño pequeño a mediano y no alcanzan grandes distancias por lo que no generan un peligro para la población.



Una llamada al Sistema de Seguridad ECU 911 alertó a los rescatistas que llegaron a la zona. Según los operadores del ECU 911 la emergencia se presentó a las 15:30 de este domingo 30 de abril del 2017 y fue en la quebrada de Agualongo, donde en el 2015 y 2016 se produjeron los primeros lahares, luego de la reactivación del volcán, que ocurrió el 14 de agosto del 2015. Las malas condiciones climáticas en la zona habrían provocado el descenso de lodo y escombros, como se llama a los lahares secundarios.

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), las personas lesionadas están fuera de peligro. Diego Avendaño, director Provincial del Ministerio del Ambiente de Cotopaxi, dijo que los técnicos de la entidad también participaron en las labores de rescate. “Los afectados son visitantes del Parque Nacional Cotopaxi, y por lo difícil de la zona no tenemos comunicación telefónica solo por radio”.



En este momento, el acceso al Parque está restringido. Se informó que las ambulancias ingresaron al lugar para atender a los turistas afectados.