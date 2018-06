Rescatan a niño costarricense abandonado en desierto de Arizona

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un niño costarricense de seis años fue localizado por las autoridades estadounidenses de fronteras esta semana mientras deambulaba por el desierto de Arizona, bajo temperaturas de 38 grados centígrados, informó la Cancillería, el jueves 21 de junio del 2018.

Según señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores, el menor relató a las autoridades norteamericanas que fue dejado en el desierto por un tío suyo, quien le dijo que alguien llegaría por él.



El niño se encuentra alojado en un albergue en Tucson. Autoridades de la Cancillería costarricense lograron entablar comunicación con la madre del menor, quien vive en condición irregular en Estados Unidos.



El Gobierno costarricense señaló que el caso no tiene relación con la política de la administración de Donald Trump de separar a las familias de inmigrantes que llegan de manera ilegal a la frontera, que fue rectificada la víspera tras las críticas.



El pequeño portaba una partida de nacimiento y varios teléfonos anotados en un papel de familiares suyos, según la versión oficial. Las autoridades de los dos países tratan de determinar las condiciones en que el pequeño llegó hasta territorio norteamericano. "Eso lo estamos investigando, todavía no se tiene claro.



El niño portaba su certificado de nacimiento en una bolsita, y también algún número de teléfono que le dieron sus parientes, que lo enviaron en esta situación tan poco humana..., un niño de seis años", dijo la jefa del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Cristina Castro.



Según dijo la Cancillería en un comunicado, el niño fue rescatado el martes por los agentes en Luckeville, Arizona, "justo al norte de la zona fronteriza" entre Estados Unidos y México. "El niño no habló mucho y no brindó mayores detalles, solamente indicó que vivía en Costa Rica y que realizó un viaje con su tío. Estamos atendiendo el caso de manera prioritaria y con abordaje integral. Afortunadamente se encuentra en buen estado", dijo la cónsul general de Costa Rica en Los Ángeles, Mabel Segura, según un comunicado de la Cancillería.