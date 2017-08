Los repuestos de autos bajan de precio

La venta de repuestos y artículos para vehículos empieza a mejorar. Después del retiro de las salvaguardias, en junio pasado, los negocios dedicados a este rubro admiten que la demanda volvió a aumentar.

Para Vicious Car Audio, junio y julio de este año han sido los mejores meses desde la crisis que se vivió en el 2015 y el 2016. Las ventas de este establecimiento subieron en un 30% en ese período comparado con la misma época del año pasado, comentó Silvia Paredes, propietaria del local.



Una muestra de que la situación ha mejorado, explica, es que a pesar de que ahora es época de vacaciones, no ha dejado de recibir clientes.



Los clientes que el año pasado iban a Colombia para adquirir los mismos productos a un menor precio, ahora nueva­mente están acudiendo a su tienda en el norte de Quito.



Entre los equipos que más se venden en el local de Paredes están las radios. Durante el 2016, las marcas más económicas de estos productos se vendían desde USD 120, ahora se venden a partir de los USD 60.



Otros equipos que tuvieron una baja similar de precios son los parlantes, alarmas y artículos para la seguridad, como láminas para las ventanas.



El alza del impuesto al valor agregado (IVA) desde junio del año pasado y la aplicación de las salvaguardias a partir de marzo del 2015 encarecieron el precio de los repuestos y del servicio de mantenimiento de los vehículos. Los negocios aplicaron diversas estrategias para retener a sus clientes.



Paredes dijo que tuvo que recurrir a promociones para poder mantener sus ingresos. También diversificó su oferta, con aparatos de menor calidad, que podía vender a precios más económicos.



Desde junio pasado mejoró su portafolio de productos.

En el caso de algunos concesionarios de vehículos la situación es similar. Ana Lucía Pazmiño, jefa nacional de Repuestos de Renault, explicó que una vez que se conoció sobre el retiro de las salvaguardias, la empresa decidió verificar las listas de precios de la marca.



Para Pazmiño es difícil definir el porcentaje de diferencia entre el 2016 y el 2017, ya que existen varios factores en la determinación del valor de venta al público. Entre estos está la procedencia del repuesto, el costo de importación o nacionalización y el bodegaje.

Esta marca obtiene sus repuestos de Francia y de Colombia; por eso, la eliminación de las salvaguardias causó la baja del costo de nacionalización de los equipos.



Los repuestos más vendidos de Renault se dividen en tres categorías. La primera incluye los de mantenimiento y desgaste, como filtros, bujías y pastillas de freno, que son los más económicos. También están los repuestos de carrocería, como faros, capós, guardafangos y guardachoques. Por último, se encuentran los de mecánica correctiva, que son piezas de suspensión.



Aunque Pazmiño admitió que tras esta medida subió la demanda de repuestos, aún no llega a los niveles esperados.



Piero Cozzaglio y Sebastián Daza, propietarios de Auto Soluciones Andinas (ASA), coinciden en que la demanda se ha mantenido constante. En su caso, los precios disminuyeron entre un 12% y un 15% en comparación con el 2016. Para ambos, la diferencia no ha sido muy significativa. Un filtro de aceite ahora está en USD 8, mientras que el año pasado se podía obtener desde USD 9.



Fernando Baquero, gerente de Posventa de Megavehículos, admite que en el 2015 empezó a disminuir el número de personas que acudían en busca del mantenimiento para sus vehículos. El 2016 fue el peor momento y en el 2017 se está poco a poco recuperando.



Para Baquero, otro problema que tienen hoy es que las personas alargan el tiempo entre mantenimientos o buscan repuestos que no son originales.