Represión a marcha en apoyo a OEA deja 100 heridos en Venezuela

Al menos 100 personas resultaron heridas este miércoles, 31 de mayo del 2017, en Caracas después de que la policía venezolana disolviera con chorros de agua y gases lacrimógenos una marcha opositora en apoyo a la sesión que celebró la OEA en Washington para discutir la situación de Venezuela.

La manifestación tomó espacios en la autopista Francisco Fajardo, escenario de otras escaramuzas con la policía y que conecta el este con el oeste de la ciudad, pero las brigadas del orden la bloquearon con un cordón de agentes y carros blindados.

La primera línea de los manifestantes se mantuvo unos minutos frente al muro de seguridad, esperando que los dejaran pasar, pero la embestida comenzó con los camiones con cañones de agua y gases lacrimógenos. Los servicios médicos de los municipios de Chacao y Baruta, en el este de la ciudad, contabilizaron al menos 100heridos por la embestida de la policía contra los manifestantes.



El diputado opositor Miguel Pizarra, presente en la marcha, denunció que además de bombas lacrimógeneas, la policía disparó a los manifestantes con metras (esferas metálicas) y balas. "Hoy la represión de las fuerzas del Estado deja decenas de heridos.



Hirieron con bombas, perdigones, metras y tuercas. Hasta balas recogimos", denunció. En el marco de las protestas, que ya llevan ocho semanas, se han registrado hasta ahora 60 muertos, más de 1 000 heridos y casi 2 000 detenidos. En Washington, los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidieron suspender la reunión de consulta sobre la crisis de Venezuela ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre una declaración final consensuada.



El ex líder de la Asamblea Nacional (Congreso) Henry Ramos Allup dijo que pese a las gestiones del Gobierno por cerrar el canal de la OEA, de la cual anunció que se retirará, no podrá evitar que se tome una decisión sobre el caso venezolano. "Tal es la sensibilidad de la comunidad internacional sobre el caso de Venezuela que no van a poder evitar que tome una decisión. Eso no es injerencismo", señaló en la marcha. Ramos dijo que las manifestaciones buscan que se respete la Constitución, se convoquen elecciones libres y el fin de la represión a los manifestantes.



"Pese a este terrorismo masivo y selectivo, seguiremos resueltos, de manera democrática, pacífica y constitucional hasta que no se restablezca el orden constitucional", dijo. El líder opositor Henrique Capriles denunció que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó acabar con las protestas en ocho días.



"Maduro dio orden a los cuerpos del Estado de acabar con protestas en ocho días, y de robar teléfonos a periodistas, camarógrafos, fotógrafos y a quien encuentren a su paso", aseveró. Las protestas en Venezuela comenzaron el 4 de abril, después de que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional acusara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de perpetrar un golpe de Estado con dos sentencias que la despojaron de atribuciones. El fallo fue retirado parcialmente, pero los diputados insisten en exigir la destitución de los magistrados que lo firmaron.