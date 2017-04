Representantes de Alianza País se pronunciaron sobre detención de exministro y empresario por caso Odebrecht

Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha y en cuya administración se construyó Toachi Pilatón, rechazó estar involucrado en cualquier posible acto de corrupción. Dijo que compete a la justicia demostrar si el exministro recibió una coima de la empresa brasileña Odebrecht.

Esto en referencia a la detención de Alecksey Mosquera, extitular de la cartera de Energía, durante julio del 2007 y 2009. Este sábado 22 de abril, un juzgado de Quito dictó prisión preventiva en su contra. Además arresto domiciliario para el empresario Marcelo Endara.



Son los primeros dos detenidos tras conocer que la constructora pagó sobornos en varios países para favorecerse de obras.



Baroja participó hoy de un festival artístico que realizó Alianza País en la Tribuna De los Shyris, en el norte de Quito. El objetivo de la concentración era festejar el triunfo electoral obtenido por el oficialismo en el balotaje del 2 de abril pasado, pero ahí fue abordado por la prensa con respecto a Odebrecht.



El Prefecto recordó parte de la historia de la hidroeléctrica con la que se relaciona el caso. Dijo que el Gobierno de Lucio Gutiérrez asignó de manera “discrecional” la obra a una empresa argentina. En ese tiempo -añadió Baroja- Ramiro González era el ejecutivo provincial.



Luego de la caída de Gutiérrez se inicia con el proceso formal para la adjudicación. Tras el concurso ganó la empresa Odebrecht. Sin embargo, luego se produce el inconveniente con San Francisco y el Gobierno ordenó la salida de la empresa brasileña del país. La Prefectura, a su cargo, se hizo cargo de la terminación del contrato.



En un proceso posterior se arregló, agregó el Prefecto, y la empresa devolvió el dinero que se le dio como anticipo. "Se entra en análisis de las obras ejecutadas para valorarlas para dar la diferencia del anticipo y hay un tramo que empieza en proceso de mediación, pero se recupera la plata del anticipo que es lo fundamental con un cheque de la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht ya no tiene nada que ver con el Toachi Pilatón".



Tras estos procesos, la hidroeléctrica pasó a manos de la Corporación de Electricidad (Celec) que se hizo cargo de todos los proyectos que generen más de 100 megavatios de electricidad. Baroja dijo que atenderá todas las solicitudes de la justicia en caso de ser requerido para investigaciones. También confía en que ninguno de los trabajadores de la Prefectura haya estado involucrado.



Doris Soliz, asambleísta electa de Alianza País, también fue abordada este 22 de abril. "Nosotros hemos pedido a las autoridades que imparten justicia que apliquen todo el rigor de la Ley a cualquier funcionario que haya cometido actos de corrupción. No permitiremos ninguna impunidad y respetaremos la labor de la Fiscalía. Usted sabe que hemos sido los primeros en denunciar. Denunciamos a Petroecuador, al exministro de Deportes y no podemos hacer más que ratificar ese compromiso".



La asambleísta electa y exsecretaria ejecutiva habló de traición de parte de un funcionario de Gobierno. Ella deslindó responsabilidades de la organización política oficialista Alianza País (AP). Añadió que la próxima Asamblea se fortalecerá el trabajo de las instituciones para combatir la corrupción.



El ministro de Defensa y uno de los fundadores de AP, Ricardo Patiño, en cambio dijo que se combatirá la corrupción y se perseguirá a los culpables en el lugar en el que se encuentren. "No queremos ladrones en ningún sitio. Quien lo cometa que lo pague. Nosotros somos un Gobierno limpio y no hay duda de eso".