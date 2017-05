El ingreso de Creo-SUMA al CAL causa diferencias en Alianza País

En las filas del movimiento Alianza País (AP) hay dos posiciones en torno a quién debiera ocupar la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Una está encabezada por Carlos Vera. Él fue elegido

asambleísta nacional y es oriundo de Manabí.

Asegura que el bloque de Alianza País de esa provincia acordó internamente no dar su respaldo para que la alianza Creo-SUMA tenga una representación en el CAL.



El otro frente oficialista está encabezado por José Serrano. Él ya advirtió el domingo 14 de mayo de 2017 que se entregará una vocalía a esa alianza opositora, por respeto­ a los resultados electorales. Creo-SUMA es la segunda bancada más grande del Legislativo, con 33 curules.



El argumento de Vera -y al menos de ocho de los nueve legisladores electos en Manabí- es que en el período legislativo pasado, la bancada de Creo votó en contra de la Ley de Solidaridad.

​

A través de esta iniciativa se buscaron fondos para enfrentar la crisis tras el terremoto del 16 de abril del 2016. En

ese momento, la oposición argumentó que el Gobierno se aprovechó de una desgracia para incrementar los impuestos e inyectar recursos al Fisco.



“Los manabitas somos nobles, con sentimientos sinceros y que sabemos perdonar, pero no olvidar”, dijo ayer, 15 de mayo, el legislador, en uno de los pasillos del Palacio Legislativo.



Vera indicó que en las reu­niones de bloque han sido claros al decir que los manabitas no apoyarán a un nombre de esa alianza.

Las bancadas Creo-SUMA e Integración Nacional (BIN) necesitan 69 votos para colocar a uno de sus representantes en el CAL.



Creo-SUMA tiene 48 asegurados, correspondientes a sus integrantes y a los del Partido Social Cristiano (PSC). Por lo que necesitarán al menos 21 del bloque oficialista.



Además de la negativa de un grupo de asambleístas de AP por apoyar a los candidatos de Creo-SUMA existe otro inconveniente. El nombre del candidato que mocione la alianza.



En la sesión de posesión, el más votado de esa tienda política, Guillermo Celi, no recibió ni un voto del oficialismo.

Juan Cárdenas, elegido por AP en Cañar, informó ayer que hubo un diálogo previo a la posesión, entre los representantes del oficialismo y de la alianza de oposición.



“Creo-SUMA se comprometió a asignar esa vocalía al asambleísta por Pichincha Héctor Muñoz, pero al final cambiaron de nominación y eso hizo que no exista el consenso y apoyo, como en el caso de Luis Fernando Torres del PSC”, dijo. El legislador del PSC recibió 22 votos de AP.



Fabricio Villamar (Creo-SUMA) negó este acuerdo. Aseguró que al interior del bloque se designó a Guillermo Celi. Y que la segunda opción es Fernando Burbano. Aunque no está confirmado que él sea mocionado el 17 de mayo, en la segunda sesión del Pleno. La decisión se tomará este 16, en una ­reu­nión interna del bloque.



Luego de ese encuentro, el jefe de la bancada Creo-SUMA, Roberto Gómez, se reunirá con los representantes del oficialismo, con el fin de dar a conocer la nueva nominación.



Transición en la Asamblea

​

Aunque el nuevo Legislativo fue posesionado, el proceso de transición para que el trabajo se realice el 100% no se ha completado.



Hasta ayer no se habían asignado las oficinas del Palacio Legislativo y de los edificios Alameda, Acuarios y Dinadep, donde funcionan los despachos de los asambleístas en funciones.

Personal de la oficina de Luis Fernando Torres, elegido tercer vocal del CAL, informó que el departamento administrativo de la Asamblea les pidió al menos tres días para empezar con la asignación, pues se está completando el cambio de autoridades.



Yofre Poma, asambleísta de AP por Sucumbíos, en cambio, explicó que se les manifestó que se debe esperar a que se conformen las comisiones para asignar oficinas.



Mientras tanto, varios asambleístas recorrieron el Palacio. Juan Cárdenas, por ejemplo, fue a recursos humanos

para registrar a quienes serán sus asesores.



Lenín Plaza (AP) visitó la zona de prensa. Saludó con periodistas y se presentó como colega. Apoyará reformas a la Ley de Comunicación.



En contexto

El presidente de la Asamblea, José Serrano, informó que el 17 de mayo se convocará a la segunda sesión del Pleno. Ahí se definirá al cuarto vocal del Consejo de Administración. Este 16, en cambio, se reunirán las bancadas para terminar la conformación de las comisiones.