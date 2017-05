No se reportan daños ni afectaciones por temblor en Santa Elena, según el ECU 911

Diez llamadas de consultas y una comunicación sobre la crisis nerviosa de un menor de edad registró la línea de emergencias del ECU 911 a causa del sismo de 4.9 grados que se presentó a las 10:59 con epicentro en santa Elena.

Según el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, a través del Centro Zonal ECU Samborondón, encargado de coordinar la atención de emergencias en Guayas y Santa Elena, la crisis nerviosa del menor la recibió personal del Ministerio de Salud Pública (MSP).



Además, no se han registrado reportes de daños estructurales ni personas con afectaciones mayores, según el informe. Tampoco se han registrado daños en el resto del país no se han reportado emergencias.



Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 hizo un monitoreo a las tareas de evacuación que realizaron algunas instituciones, tanto públicas como privadas y de planteles educativas, de las provincias de Santa Elena, Guayas y Los Ríos, donde se sintió el sismo.



El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (Inocar) informó que el temblor no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami.



Pero el ECU 911 señaló que a través de sus cámaras de videovigilancia instaladas en el perfil costanero se mantiene alerta de cualquier situación irregular que se pueda presentar en la playas ecuatorianas.