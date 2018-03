Reparos al interior del Concejo Metropolitano por reavalúos

El alza en los avalúos de la ciudad, y por lo tanto, en el impuesto predial, se volvió el centro del huracán tanto para el contribuyente que debe pagar, en algunos casos hasta tres veces más, como para los concejales del Distrito, que hoy se enfrentan a la necesidad de hallar una solución efectiva al problema.

Para palpar cuál es la situación en el Concejo Metropolitano, y las posturas de los ediles, este Diario contactó a 20 de los 21 concejales (Anabel Hermosa no contestó) y les preguntó: ¿está de acuerdo con todo el proceso de reavalúo? y ¿qué solución propone?



Las respuestas están divididas. Sin embargo, todos coinciden en algo: hay que corregir los errores en la fórmula que se utilizó para hacer el cálculo y es urgente simplificar el proceso para el contribuyente.



El Código Orgánico de Organización Territorial obliga a los municipios a actualizar los avalúos de los predios cada dos años. Los concejales están de acuerdo con el reavalúo pero consideran que el alza fue exagerada y, si se cometió un error, se debe corregirlo y analizar la metodología usada.



Para Susana Castañeda, Mario Granda, Eduardo del Pozo, Luis Reina, Ivone Von Lippke y Renata Salvador un verdadero avalúo municipal debe tener un sustento técnico y no solo uno comercial. Se lo debe hacer en coordinación con otras entidades, no solo considerando el valor del mercado, sino las condiciones de cada barrio.



Dicen que la implementación de un pedido de reavalúo a través de la página web no es la solución porque hay gente que no maneja este medio.



Con ellos coincide Carla Cevallos, para quien los trámites engorrosos que se han implementado han generado más burocracia. Debió aplicarse este reavalúo, dice, a todos los predios sin excepción sin necesidad de trámites. Sostiene que el Concejo no aprobó lo que finalmente se aplicó. Daniela Chacón lo corrobora y sostiene que el Concejo aprobó subir los valores hasta un 30%, pero hay casos en los que subió hasta el 500%.



Para Pedro Freire, se debería anular ese proceso e iniciar uno nuevo. Cevallos, Chacón, Sergio Garnica y Mario Guayasamín proponen que el tema vuelva a ser tratado en el Concejo porque el alza no es justificada, y si es necesario reformar la ordenanza . El problema no se soluciona solo con una corrección por parte de la administración, sino que implica la revisión de las fórmulas y las metodologías de valorización.



Según Soledad Benítez , el Alcalde debe reconocer que hubo errores en la aplicación de la normativa. Guayasamín exige, además, que se determine la responsabilidad en este cálculo, pues los valores no arrojan lo expuesto en los informes presentados ante el Concejo.



Carlos Páez es tajante al afirmar que no se puede maquillar una gran equivocación de carácter técnico administrativo de la Alcaldía para corregir la mala valoración catastral.



Patricio Ubidia considera que la gente no tiene por qué hacer trámites y es obligación del Municipio subsanar el error. Jorge Albán insiste en la necesidad de identificar el origen de lo que llama distorsiones. “El reclamo individual es apropiado pero engorroso”.



Para Renata Moreno, el Municipio lanzó un plan para arreglar el inconveniente y se lo debe cumplir. Eddy Sánchez señala que el proceso debe ceñirse a lo que dispone la norma.



Para Marco Ponce, el acercarse al precio comercial de un terreno es beneficioso no solo por el tema de impuestos sino porque la persona podrá asegurar su predio en un valor real o en caso de ser expropiado recibirá un precio justo.



Napoleón Santamaría, analista tributario, señala que la responsable de esta situación es la Alcaldía, pero que los concejales también tienen una cuota de responsabilidad, ya que fueron ellos quienes aprobaron las ordenanzas que dieron pie al problema. Luisa Maldonado insiste en que la ejecución corresponde al Alcalde, por lo tanto el Concejo no es responsable de este proceso.



“No hicieron las corridas financieras del impacto que iban a tener. Quisieron ajustar en un año lo que no se ha hecho en décadas”, dijo Santamaría.



En Medellín, Colombia, se hizo una reforma parecida. Se subió el predial y pusieron contribuciones especiales, pero tomó tres años aplicarlo.



Este Diario envió tres preguntas al alcalde Mauricio Rodas, quien designó como vocero a Miguel Dávila, administrador del Municipio. Dávila aseguró que al momento se está trabajando en simplificar el trámite para que la gente pueda solicitar el reavalúo de una manera más sencilla.

Dávila añadió que no se lo pudo hacer de manera automática, porque tenían limitaciones legales. Hasta el momento 11 000 ciudadanos han solicitado la revisión vía web. El problema, dice, se dio porque coincidieron una dinámica compleja del mercado inmobiliario con el ajuste del catastro al valor comercial. Por esa razón, señala, el avalúo catastral terminó descolocado.