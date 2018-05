Posible dimisión de Cartes allana camino a primera presidenta paraguaya

LEA TAMBIÉN

El mandatario paraguayo, Horacio Cartes, renunciaría a la Presidencia este mes para más adelante asumir como senador, y allanar así el camino para que la exministra de la Corte Suprema Alicia Pucheta se convierta en la primera presidenta de Paraguay, dijo este martes 8 de mayo del 2018 el senador oficialista Silvio Ovelar.

Como primer paso, Pucheta deberá ser nombrada vicepresidenta del país en la sesión extraordinaria de las dos cámaras del Congreso convocada para el miércoles 9 y que fue solicitada por legisladores del gobernante Partido Colorado.



De acuerdo con Ovelar, del Partido Colorado, en principio Pucheta tiene garantizada una mayoría de votos para su nombramiento y desempeñar la Vicepresidencia, vacante desde que en abril el Congreso aceptó la renuncia de Juan Afara, para presentarse a senador.



"Se necesita la mayoría absoluta, estamos hablando de la mitad más uno. Tiene que ser mayoría absoluta de ambas Cámaras, 41 diputados y 23 senadores", explicó Ovelar.



Para Ovelar, una vez asumida la Vicepresidencia, Pucheta no tendría ningún obstáculo para alcanzar la Presidencia si Cartes renuncia al cargo y el Congreso aprueba la misma.



"Tengo entendido que el presidente de la República tiene previsto renunciar posterior al 14 y 15 de mayo a su cargo de presidente de la República. Aceptada su renuncia le substituiría automáticamente la vicepresidenta designada", dijo Ovelar.



Según Ovelar, en el Congreso "los números cierran para que se acepte la renuncia de Cartes".



Sin embargo, Pucheta se desempeñaría como presidenta solo hasta el 15 de mayo, cuando asumirá el nuevo Gobierno resultante de las elecciones de abril, en las que Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, obtuvo la Presidencia, según los datos preliminares.



La renuncia de Cartes tendría como objeto asumir como senador el 1 de julio, junto al nuevo Congreso salido de esos comicios.



Si el Congreso no acepta la renuncia de Cartes, Ovelar recordó que el mandatario está obligado a continuar como presidente hasta el 15 de agosto, lo que complicaría su posterior juramento como senador de la nación.



"No podría jurar con sus demás colegas porque tendría la incompatibilidad de ocupar dos cargos al mismo tiempo, presidente de la República y senador de la Nación", explicó Ovelar.



Antes de las elecciones, fuerzas opositoras presentaron una impugnación contra la candidatura de Cartes al Senado.



En la impugnación se alegó que la Constitución establece que un presidente saliente pasa a ser senador vitalicio, con voz pero sin voto, en el momento que concluye su mandato.



Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó esas impugnaciones, un fallo que contó con el voto favorable de Pucheta.