Renuncia en EE.UU. el gobernador republicano de Misuri envuelto en escándalos

El gobernador del estado de Misuri, Eric Greitens, una antigua figura ascendente del Partido Republicano, anunció este martes, 29 de mayo del 2018, su renuncia tras un escándalo sexual y una investigación sobre posibles violaciones a las leyes sobre financiamiento de campañas electorales.

Los legisladores del Estado estaban analizando la eventual destitución de Greitens, cuando éste anunció su dimisión, que será efectiva a partir de la noche del viernes 1 de junio.



Este republicano de 44 años, exmilitar, había sido acusado en primer lugar de haber tomado una foto a su amante, desnuda y atada, sin su permiso.



La mujer, que está casada y no fue identificada, aseguró que Greitens la amenazó con divulgar la fotografía si su aventura se conocía públicamente. El Gobernador niega esos hechos.



La Fiscalía había abandonado la demanda, pero una comisión bipartidista del Congreso de Misuri concluyó que las acusaciones tenían fundamento.



La investigación parlamentaria se extendió posteriormente a eventuales violaciones por el Gobernador de las normas de financiamiento de las campañas. Los legisladores sospechan que Greitens colaboró ilegalmente con una organización sin fines de lucro para ocultar la identidad de donantes a su campaña.



“Todo esto ha sido concebido para ejercer increíbles presiones sobre mi familia”, afirmó el Gobernador renunciante, durante una breve rueda de prensa este martes en la que en varias oportunidades dijo ser víctima de una “caza de brujas”.



“No violé ninguna ley y no cometí infracción alguna que merezca un trato de este tipo”, agregó Greitens al borde de las lágrimas.



El anuncio del gobernador se produce luego que un juez le ordenó entregar informaciones sobre los vínculos entre su equipo de campaña y la organización sin fines de lucro A New Missouri, según informó el St. Louis Post-Dispatch.