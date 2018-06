René Astudillo señala que no recibió USD 20 000 de persona supuestamente vinculada a caso Gabela

LEA TAMBIÉN

René Astudillo se sentó en el estrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y desplegó sobre la mesa las copias de sus cuentas bancarias. Así desmintió los cuestionamientos sobre un supuesto pago de USD 20 000 que habría recibido de uno de los presuntos implicados en el caso Gabela, que él indagó como fiscal entre 2010 y 2011.

“Estas son mis libretas de ahorro desde el 2007 hasta la actualidad. Pongo a disposición mis movimientos bancarios, mis transacciones como docente de esta universidad, de otra universidad particular, de la Fiscalía”, dijo este miércoles, 27 de junio del 2018, mientras mostraba una copia ampliada de sus documentos financieros.



Astudillo, quien fue designado fiscal provincial de Guayas recientemente, recordó que en octubre del 2015 ya había presentado estas pruebas. En ese tiempo la Fiscalía solicitó que se haga una investigación sobre información que surgió del “tercer producto”, dentro de la investigación por la muerte del general Jorge Gabela.



Ahí Jaime Arias Tomalá (alias Cojo Jaime), procesado por el caso y sentenciado a 25 años, habría confesado que Derlys Salazar Vargas (alias Francis) fue quien disparó al excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), el 19 de diciembre del 2010 en su vivienda en Samborondón. También mencionó que alias Francis supuestamente pagó USD 20 000 a un fiscal para obtener su libertad.

“Lo que no dicen es que se hizo una transacción bancaria entre mis dos cuentas -dijo que sacó USD 20 000 de su cuenta de ahorros que luego depositó en su cuenta corriente- (…). No cuadra la fecha del depósito, el 15 de julio del 2011, con la libertad de alias Francis, ahora fallecido”, aseguró Astudillo.

Además recalcó que alias Francis no fue vinculado en la muerte del general Gabela. Y pidió que se investigue a dos jueces que le habrían sustituido la prisión preventiva en el 2011, en un caso por robo calificado. Alias Francis fue asesinado en diciembre de 2012, en un barrio del norte de Guayaquil.



Astudillo mostró además una copia de la declaración de Jaime Arias Tomalá. “Él en su versión jamás nombra al tal Francis”.



En cuanto a su designación como fiscal provincial del Guayas, dijo que el actual Consejo de la Judicatura escogió a los mejores evaluados, que son parte de la categoría 3 en la carrera fiscal. De esta forma negó que su elección haya estado relacionada con su rol como asesor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hasta hace dos meses.



“Yo he estado en el octavo lugar a nivel nacional, mi puntuación es de 98,34 entre cientos de fiscales. Y a nivel Guayas soy el tercero. Tengo entendido que se ha considerado los bancos de elegibles. No tengo partido político”, resaltó.