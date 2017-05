En la reconstrucción de Manabí se han asignado USD 564 millones para vivienda

En el centro de Portoviejo, Manabí; junto al Centro de Atención Ciudadana este martes, 2 de mayo del 2017; las autoridades de Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que se creó luego del terremoto del 16 de abril del 2016, rindieron cuentas de lo que se han realizado en el primer año del proceso de reconstrucción en los territorios afectados por el desastre natural. Al evento asiste el vicepresidente Jorge Glas.

El acto comenzó con un emotivo video de recuerdo de lo que fue la tragedia del 16 de abril del año pasado. "En tan solo 48 segundos nuestra vida cambió para siempre", fue la primera frase que se escuchó en el lugar, en medio de la oscuridad, que hubo luego del ingreso de Glas como preludio de la presentación audiovisual.



Estuvieron presentes, además de Glas, los asambleístas en funciones María Carrión, Carlos Bergmann, Carlos Viteri Gualinga así como el electo Carlos Vera. Los ministros Carlos Bernal, Lídice Larrea, Susana Dueñas, Augusto Espín, Katiuska Miranda; los gobernadores de Manabí y Esmeraldas Xavier Santos y Gabriel Rivera, entre otras autoridades locales, provinciales y nacionales.



Bernal, titular de la Secretaría de Reconstrucción, informó que la rendición de cuentas "ha sido permanente" y se inició formalmente luego de los primeros 100 días de gestión; además, se han remitido tres informes trimestrales a la Asamblea Nacional que están disponibles de la página web de la entidad.



La planificación es invertir USD 3 636 millones. El principal rubro en el que se han destinado recursos es la vialidad con USD 728 millones, obtenidos de la Ley de Solidaridad y otras fuentes como el BID y el Banco de Desarrollo de China. Se han asignado USD 564 millones para vivienda, USD 429 para educación, USD 295 para salud, USD 259 para regeneración urbana. Y el resto en seguridad, gobiernos autónomos, electrificación, patrimonio y cultura, entre otros rubros.



Hasta ahora se ha completado la inversión de USD 2 410. Según las autoridades, la reconstrucción durará tres años más.



Glas, por su parte, dijo que los medios de comunicación "se esforzaron" en transmitir, a propósito del aniversario del terremoto, la información de lo que falta por hacer en medio de la reconstrucción "para sembrar odios y tristezas".



Añadió que la reconstrucción no sería posible si la gente manabita no pusiera de parte. El reto era -dijo- conseguir que en el mundo no se hable del terremoto de Ecuador sino de la reconstrucción. Asegura que el proceso está dejando un mejor Manabí del que había antes de la tragedia.