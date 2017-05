El Reino Unido retoma la campaña electoral suspendida tras el atentado de Mánchester

La campaña electoral en el Reino Unido, suspendida tras el atentado de Mánchester, retoma con fuerza este viernes 26 de mayo de 2017, con la seguridad como eje principal de los debates, mientras avanzaba la investigación sobre la masacre.

Después del atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, en el que murieron 22 personas y 64 resultaron heridas, la campaña para las elecciones legislativas había sido suspendida y sólo retomó tímidamente el jueves tras la celebración de un minuto de silencio por las víctimas.



Actualmente hay ocho detenidos en el Reino Unido en el marco de la investigación por el ataque, atribuido a Salman Abedi, de 22 años, un británico de origen libio, del cual de a poco van emergiendo más detalles.



Su padre y su hermano también fueron arrestados en Libia.



El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, efectuará una visita a Londres durante la jornada para expresar su solidaridad con el país y con los británicos.



Este gesto busca aplacar las tensiones que emergieron después de que detalles de la investigación compartidos por el Reino Unido con Estados Unidos fueran filtrados a la prensa.



La primera ministra británica, Theresa May, abordó el asunto con Trump en la cumbre de la OTAN, afirmó su portavoz, mientras esperaban a hacerse la foto de los líderes. “La información que compartimos debe estar segura”, le dijo May a Trump, según el portavoz.



La prensa estadounidense difundió el nombre del autor del atentado, Salman Abedi, antes de que lo hicieran las autoridades británicas, y el New York Times publicó el miércoles fotos detalladas de los restos de la bomba.



El país está en estado de alerta máxima tras el atentado reivindicado por el grupo Estado Islámico, que ha anunciado que habrá más acciones. A medida que el grupo pierde terreno en Irak y en Siria, ha lanzado varias operaciones en Europa en los últimos meses.



Los temores sobre la seguridad serán el centro de la campaña.



El jueves Suzanne Evans, segunda de la formación antieuropea y antinmigración UKIP (Partido para la Independencia del Reino Unido) , dijo el jueves que May tiene “ parte de responsabilidad ” en el atentado por haber defendido los recortes presupuestarios en la policía, cuando era ministra de Interior.



El líder laborista Jeremy Corbyn, tiene previsto pronunciar este viernes un discurso en Londres, en el cual también destacará la “responsabilidad” de los gobiernos al minimizar los riesgos de atentado, dando menos recursos a la policía.



Según un sondeo del instituto YouGov, que será publicado este viernes en el diario Times, los conservadores cuentan con una intención de voto de 43%, frente a un 38% que apoya a los laboristas. En las últimas semanas el margen de ventaja entre ambas formaciones se ha reducido.



May convocó elecciones anticipadas para ganar fuerza política de cara a las negociaciones con la Unión Europea para concretar el Brexit.



El jueves en la noche la policía realizó un registro en una vivienda en Wigan, una localidad al oeste de Mánchester, donde la víspera había sido detenido uno de los sospechosos.



La policía organizó un desalojo del área durante el operativo y después permitió a los residentes volver a sus hogares.



Poco a poco va reconstruyéndose el itinerario del autor del atentado, Salman Abedi, hasta su muerte en el Manchester Arena.



Nacido en Mánchester de padres libios que huyeron del régimen de Muamar Gadafi, Abedi estuvo en Libia y había vuelto al Reino Unido cuatro días antes del ataque.



Abedi, hizo una escala en la ciudad alemana de Düsseldorf, indicó el jueves la policía de ese país y en el aeropuerto Ataturk de Estambul, según un alto responsable turco.



Desde Trípoli el gobierno libio de Unión nacional (GNA) explicó el jueves que cooperará con las autoridades británicas.



“ Trabajamos de forma intensiva y estrecha con nuestros colegas británicos para investigar posibles redes terroristas (implicadas en el atentado de Mánchester) y hemos realizado importantes progresos ” afirmó Abdelsalam Ashur, viceministro del Interior.



Desafiando la tensión y pese a la alerta máxima vigente, la ciudad celebrará este viernes los GreatCityGames, una competición de atletismo organizada en una de las principales arterias de la ciudad, a unos cientos de metros del lugar del atentado.

“Mánchester es realmente una ciudad resiliente y esperamos con impaciencia este evento deportivo de marca mayor organizado con la ayuda de la policía” , declaró Luthfur Rahman, encargado de asuntos culturales y deportivos del ayuntamiento.