Presidente de la Judicatura pide reformas sobre pensiones alimenticias

Reformas legales sobre pago de pensiones alimenticias y boleta de apremio pidió que sean tramitadas Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura. Lo hizo en un diálogo con Elizabeth Cabezas, presidenta del Asamblea Nacional, la mañana de este lunes 2 de abril del 2018.

Jalkh le adelantó que estos proyectos de cambio en las normativas serán enviados en esta semana. Son reformas puntuales en el Código Orgánico General de Procesos, dijo y recordó, por ejemplo, que la Corte Constitucional emitió una resolución momentánea para que antes de emitir la boleta de apremio se hiciera una audiencia preliminar, hasta que el Legislativo tramite las reformas correspondientes.



El Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura planteó lo contrario. Sugirió que, para que el proceso sea ágil, se emita el documento y que la audiencia se realice inmediatamente después. La intención es que en esa reunión se determine si el atraso de las pensiones se dio por buena o mala fe.

La Asamblea tramita desde mayo del 2017 un proyecto de Ley Orgánica Reformatorio al Código de la Niñez y Adolescencia, enviado por el expresidente Rafael Correa. El tema no ha avanzado. Había un informe borrador, que ha generado polémica por temas como la custodia compartida.



El actual Mandatario, Lenín Moreno, se ha mostrado opuesto a los cambios en esa normativa. Por ejemplo en puntos como la obligación de que quienes reciben la pensión alimenticia para sus hijos deban entregar facturas.



Los padres o madres de familia que no viven con sus hijos tienen la obligación de pagar una pensión alimenticia, que cubre todos los gastos. Si no pagan más de dos meses se puede empezar un proceso que implica apremio.



En el proyecto de reformas se habla de alternativas a la prisión.