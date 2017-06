Las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación se discuten

Cuatro temas críticos en relación con la libertad de expresión identificó Romel Jurado, en la Ley Orgánica de Comunicación. Él fue asesor de la comisión ocasional que trató la creación de la normativa.

El abogado incluyó estos insumos en una matriz técnica que presentó a la Secretaría de Comunicación (Secom), con el fin de que sea considerada como “un punto de partida” en el proceso de reformas a esta Ley, que el presidente Lenín Moreno ofreció impulsar.



Álex Mora, titular de la Secom, anunció que la reforma nacerá de un diálogo entre los medios de comunicación, los periodistas, las entidades de control y la sociedad civil.



También indicó que en los “próximos días” se realizará una convocatoria para este diálogo, en el que se acogerán todas las propuestas que se presenten.



La matriz de Jurado contiene 13 avances que, asegura, “no pueden perderse”.



Entre otros, el deber de los medios para identificar los contenidos que difunden, los porcentajes de contenidos interculturales, la regulación de contenidos violentos.



Además menciona siete asuntos comerciales que han presentado problemas y podrían cambiar, como las reglas para la difusión de publicidad de bebidas y alimentos procesados.



En cuanto a la libertad de expresión, plantea la posibilidad de “mantener, perfeccionar o desaparecer” las figuras de linchamiento mediático y la censura previa por omisión.



Explica que los elementos normativos de estas figuras han propiciado debates y “cierto uso subjetivo de los medios”. Considera que hay que mantenerlas, pero deben ser pulidas para evitar cualquier uso discrecional.



Bajo la figura de censura previa, en abril pasado, la Supercom sancionó a siete medios de comunicación por la no publicación de un reportaje del medio argentino Página 12, titulado: Lasso, el magnate de las off shore.



También plantea la eliminación del artículo 10, que se refiere a las normas deontológicas. Y que se fomente una discusión abierta sobre si es necesario mantener o no a la comunicación como un derecho fundamental y como un servicio público.



El prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, presentará en Guayaquil un proyecto de reformas a la LOC, que surgió de propuestas desde mesas de trabajo organizadas por su movimiento, Centro Democrático, en Guayaquil, Quito y Manta. Participaron 80 medios de comunicación. Esta semana planea entregar la propuesta en la Asamblea.



En los registros de la Asamblea Nacional hay cinco proyectos de reformas a la LOC en trámite. Dos fueron propuestos por las opositoras Mae Montaño y Cynthia Viteri en el período anterior, que están pendientes de segundo debate.



Mientras que los otros tres fueron iniciativas de los oficialistas Agustín Delgado, Soledad Buendía y Betty Carrillo, todavía no han agotado su primer debate.



Dentro de la estrategia para los primeros 100 días de la nueva Asamblea, que fue elaborada por el presidente José Serrano y difundida entre la bancada ‘verdeflex’ (74 asambleístas), no consta en la agenda el tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación.



Otras propuestas se seguirán construyendo, a partir de los anuncios desde el Ejecutivo. Esta semana, por ejemplo, se realizó un debate sobre las posibles reformas a la Ley, en el que participaron Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos; la exasambleísta María Paula Romo, Kinto Lucas, entre otros.