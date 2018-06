La reforma económica, incierta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Asamblea tiene previsto retomar este jueves, 21 de junio del 2018, el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de Fomento Productivo.

Hasta el miércoles aún existían dudas sobre si la iniciativa cuenta con los votos necesarios. De no contar con apoyo, el proyecto original del Ejecutivo pasará por ministerio de la ley.



El Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero tiene reparos a la propuesta de gravar con el impuesto a la renta (IR) a la decimotercera y decimocuarta remuneración. También cuestiona que no se haya incluido la eliminación del impuesto de 2 x 1 000 que se paga en Guayaquil y el tema de los tratados bilaterales.



Si no se recogen estas observaciones, “nos abstendremos de votar”, dijo César Rohon, miembro de este bloque.



Otros legisladores que tienen clara su posición son los del grupo correísta. En la sesión del martes expusieron sus reparos, principalmente a la remisión o amnistía tributaria.



Mauricio Proaño, quien es parte del grupo correísta, dijo que “la mayoría de asambleístas decidió votar en contra”.



Una de las razones, según Proaño, es que la medida de remisión no es equitativa con todos los contribuyentes, ya que las grandes empresas son las que tendrán que pagar menos, debido a la condonación de intereses, multas y recargos. Los incentivos para la cancelación de deudas por matriculación vehicular, además, no cumplen con el objetivo de impulsar la producción, comentó.



Otra de las observaciones de Revolución Ciudadana es que la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas podría afectar la dolarización.



El movimiento Creo está evaluando la posición que tendrá frente a la votación del proyecto de ley, señaló Patricio Donoso. “No hay un consenso, pero tengo la esperanza de que se ceda en las posiciones”.



El excandidato presidencial y líder de Creo, Guillermo Lasso, anunció el 20 de junio que su bloque presentará una propuesta alternativa a Ley Económica.



Lasso aseguró que se intenta aprobar “un cheque en blanco” para continuar con el endeudamiento, mientras el gasto “permanece intocado”.



La Comisión evalúa las propuestas y observaciones de asambleístas que recibió el miércoles. Anticipó que puede haber cambios a la iniciativa.