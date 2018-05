Reforma económica se enviará a la Asamblea la próxima semana

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, anunció hoy, jueves 3 de mayo del 2018, que enviará la reforma económica a la Asamblea la próxima semana. Las declaraciones las dio tras una reunión de casi dos horas con miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), en el edificio Las Cámaras de Quito, para analizar las medidas del plan económico que presentó el Gobierno hace un mes.

La reunión, que estaba previsto comience a las 13:00, se inició a las 14:37, cuando la Ministra llegó al piso 8 del edificio. Allí, Viteri aseguró a los empresarios que el proyecto de ley para implementar el programa económico se presentará la próxima semana a la Asamblea.



La Ministra no había hecho apariciones públicas desde hace un mes, cuando en la Cartera de Finanzas dio algunos detalles del plan económico a la prensa.



Desde entonces, Viteri no se había pronunciado sobre temas como los resultados del informe de la Contraloría, que determinó que el Ecuador sobrepasó en el 2016 el techo de endeudamiento permitido, del 40% en relación al PIB.



Aunque el informe de Contraloría recomienda a Finanzas derogar el decreto ejecutivo 1218, que cambió la forma de cálculo de endeudamiento en octubre del 2016, Viteri señaló que no se debería satanizar el uso de ciertos instrumentos sino más bien ver si su uso fue bueno o malo.



Mencionó como ejemplos el Decreto 1218 que cambió el cálculo de la deuda al sacar de la contabilidad obligaciones con entidades estatales o los Cetes que son papeles de corto plazo.



Además, cuestionó los criterios que motivaron la realización de este examen especial y a la veeduría que se conformó para dar seguimiento al proceso.

“Lamentablemente tenemos actores que actúan bajo situaciones particulares. Hay que evaluar cuáles fueron los verdaderos criterios que movieron a quienes hicieron el análisis de la deuda, el análisis de si era bueno o no endeudarnos en esa cantidad”, manifestó.



Sobre la veeduría, conformada por once exministros, académicos y otros representantes del sector privado, manifestó: “Habrá que preguntar cómo se conformó la veeduría, si se consideró total independencia de criterios. Si los integrantes tenían conflictos de intereses”.



Según el informe del ente de control, el Gobierno debe presentar un plan de equilibrio fiscal y solicitar autorización a la Asamblea para realizar nuevas operaciones de endeudamiento.



Sobre esto, Viteri aseguró hoy que analizó y realizó comentarios al informe. Sin embargo, no precisó si el Gobierno realizará reformas legales para poder seguir emitiendo deuda o si presentará un plan de ajuste fiscal. “Ahora hay que ver hacia lo inmediato y necesario, que es la presentación de la Ley económica para poner en marcha el plan económico”, dijo.



El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, también señaló este 3 de mayo del 2018, que la próxima semana está previsto que el Ejecutivo envíe la reforma legal del plan económico a la Asamblea.



El documento, según anunció el Ministerio de Finanzas, debía enviarse el pasado mes. Orlando explicó que el retraso se debió al "trabajo interinstitucional" que se ha desarrollado.



El titular del SRI dijo que las medidas tributarias se mantienen los temas planteados por el presidente Lenín Moreno, en su anuncio del pasado 2 de abril. Por ejemplo, anticipó que se cumplirá con la eliminación del impuesto mínimo del anticipo al impuesto a la renta.