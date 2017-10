Reforma para cambiar el modo de elegir prefectos será analizada por una Unidad Técnica Legislativa

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) enviará el proyecto de reformas legales para cambiar la forma de elección de los prefectos a la Unidad Técnica Legislativa. Esa fue la decisión que tomó el organismo tras una reconsideración. Una semana antes se calificó el proyecto para que sea tramitado por la Comisión de Biodiversidad.

“Este CAL ha tomado como resolución: la reconsideración en torno al proyecto de ley que tiene relación a una reforma al Código de la Democracia específicamente sobre la situación de prefecturas y juntas parroquiales”, dijo el presidente de la Asamblea, José Serrano, al terminar la sesión del Consejo.



En la Unidad Técnica Legislativa el proyecto será revisado y ampliado en temas constitucionales como legales. Tiene 15 días para hacerlo. Una vez terminado el plazo, se enviará nuevamente un documento al CAL para que proceda a su calificación o no.



Al mismo tiempo se conformará un equipo “conjuntamente con asesores y miembros de los municipios, prefecturas y de las juntas parroquiales para realizar un proyecto de ley más integral, más completo que requiere el Cootad”, añadió Serrano.



El equipo tendrá que delimitar las competencias sobre riego, transporte, comunicación, competencias de agua potable y saneamiento.



La asambleísta e integrante del CAL, Verónica Arias, pidió la víspera al CAL que no sesionara ya que ella no iba a estar presente por una delegación que le encargó el Presidente de la Asamblea para que asista al gabinete binacional entre Ecuador y Perú en la ciudad de Trujillo.



Ella, quien es la proponente del proyecto, recordó que el CAL calificó el proyecto para que sea tramitado por la Comisión de Biodiversidad. Este miércoles, 18 de octubre, criticó el manejo de los recursos por parte de tres prefectos. La legisladora considera que se debe hacer un cambio en la forma de elección para que sea el sector rural el que escoja a la autoridad provincial.