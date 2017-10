Refinería del Pacífico tiene nuevo gerente

La Junta Universal de Accionistas de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro decidió, el miércoles 19 de octubre del 2017, remover del cargo de gerente general de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, al ingeniero Bismark Andrade y designar en su lugar al ingeniero Rosendo Machado Villacrés.

La decisión fue unánime por la inobservancia de la normativa legal que rige a las compañías, así como la falta de criterio para el manejo legal, administrativo y financiero de la refinería, señala el comunicado de la Junta, que no descartó la ejecución de futuras acciones legales sobre los administradores.



El exgerente Bismark Andrade no respondió las llamadas que este medio realizó hoy para conocer los motivos de su salida.



En la reunión, la Junta solicitó a la Gerencia General de la Refinería del Pacífico. la presentación de los estados financieros hasta al 31 de agosto de este año, con un informe sobre las cuentas y los respectivos justificativos de los registros contables.



Pidió la presentación de un informe de los contratos suscrito, con detalle de los contratistas, los objetos contractuales, y los montos.



Otro punto importante que se requirió a la administración fue la justificación de los activos, incluidos los terrenos sobre los que se proyecta la construcción de la Refinería del Pacífico; así como un detalle de la estructura orgánica con el número de funcionarios, la Proforma Presupuestaria y plan de negocios del 2017.



Por su parte, la administración solicitó a la Junta de Accionistas la autorización para los organismos de control intervengan cuanto se estime necesario.



En la reunión se trató el tema de los aportes de los accionistas y, de manera particular, el de Petroecuador con cargo a capitalizaciones posteriores, para garantizar los gastos mínimos de personal y servicios básicos que permitan el funcionamiento del Acueducto La Esperanza, el cual provee de agua a los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, en la provincia de Manabí.



La Junta resolvió otorgar un plazo perentorio, hasta el 31 de diciembre del 2017, para que la administración de la Refinería justifique y regularice las observaciones realizadas por los accionistas.