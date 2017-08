Refinería de Esmeraldas se paralizará por daño en reactor

A dos años de la repotenciación de la Refinería Esmeraldas y tras más de USD 2 200 millones de inversión, el complejo reporta paralizaciones “sustanciales” y no programadas en varias áreas críticas.

En una entrevista radial, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, cuestionó ayer, 10 de agosto de 2017, la calidad de las obras de repotenciación de la planta, que “ahora presentan problemas”.



El funcionario anunció que este momento se están haciendo “todas las gestiones” para parar la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) y repararla porque no está operando como debería”. La FCC es el corazón del complejo refinador y fue parte del proceso de repotenciación.



Cada día de paralización del complejo le cuesta al país USD 1,4 millones, precisó Pérez, aunque no detalló cuánto tiempo tomará la reparación.



“Nos preocupa que en menos de dos años del proceso de repotenciación, actividades que fueron ejecutadas para prever problemas a fin de que la marcha de la Refinería sea operativamente buena, hemos tenido problemas con ciertas áreas”, dijo Pérez.



La FCC no es la única área que presenta problemas.

El pasado 29 de julio, la Refinería reportó un grave incendio en uno de los turbogeneradores de energía.



Esa área es una de las partes fundamentales del sistema eléctrico de la Refinería y que fueron contempladas en el proyecto de repotenciación.



El sistema eléctrico fue una de las principales obras dentro del proceso de rehabilitación de la planta refinadora.



Para llevar a cabo estos trabajos se firmaron varios contratos, entre principales y complementarios, que incluyeron mantenimiento de las redes eléctricas, reparación integral de las subestaciones, entre otras tareas.



De acuerdo con información disponible de estos contratos, las obras eléctricas sumaron USD 189,6 millones.

Carla Arellano, gerenta de la Refinería Esmeraldas, explicó que los turbogeneradores estuvieron contemplados como obras de sostenimiento de mantenimiento.



“La administración anterior tomó la decisión de no invertir en una confiabilidad más alta para nuestro sistema de generación y poder solventar la energía en esta Refinería. (Tras la falla) ahora somos dependientes del Sistema Nacional Interconectado”.



El Ministro de Hidrocarburos dijo que se hizo una inversión grande en el complejo, pero hay dudas de si esa inversión ha sido efectiva, pues no ha permitido una normal operación de la planta.



El proyecto de rehabilitación de la Refinería se programó hasta el 2011 en USD 855 millones. Pero a partir de entonces se sumaron obras y servicios que elevaron esta cifra a cerca de 2 200 millones.

El proyecto contempló una fase de “sostenimiento” y comprendía la adquisición de equipos y sistemas que estaban en estado crítico para optimizar la operación.



Paralelamente se desarrollaron las fases I y II de rehabilitación propiamente dicha. La principal tarea contempló el reemplazo del reactor, el principal componente de la FCC. Luego se decidió también cambiar el regenerador.



En la Fase II se rehabilitaron otras unidades operativas.

En 2012, Carlos Pareja Yannuzzelli (hoy prófugo) asumió la Gerencia de Refinación y observó que hasta ese momento se había contratado una rehabilitación “parcial” y no “integral”.



En su período se adjudicaron, sin concurso, 64 contratos. La Fiscalía indaga las negociaciones en las que participó el exgerente, quien tiene una condena de cinco años por cohecho.

El presidente Lenín Moreno y las autoridades del sector visitarán la refinería de Esmeraldas la próxima semana.



En contexto

La rehabilitación de la Refinería Esmeraldas estuvo a cargo de varias administraciones. En una primera etapa participó la Marina. A partir del 2012, continuaron las obras bajo una administración civil, liderada por Carlos Pareja, quien fue gerente de Refinación.