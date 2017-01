Reestructurar la deuda será prioridad

“El Gobierno no dejará sobreendeudado al país”, señaló Diego Martínez, ministro de la Política Económica, a inicios de este año en entrevista con este Diario.

El monto de la deuda pública, los financistas, las tasas de interés y lo que se considera o no deuda, han sido algunos de los temas de debate entre los diferentes actores económicos, analistas, el Gobierno y ahora los candidatos.



El año pasado, Ecuador contó con diversas fuentes de financiamiento, pero cuatro fueron las principales: China, emisión de bonos, preventas petroleras y los créditos de liquidez del Banco Central del Ecuador. Los dos últimos no son considerados deuda por las autoridades del Gobierno.



El cálculo de la deuda generó discusión en octubre del año pasado. Ese mes, el presidente de la República, Rafael Correa, a través de un decreto, realizó una modificación para calcular el límite de endeudamiento.



El Código de Planificación y Finanzas Públicas fija un límite de endeudamiento de hasta el 40% del PIB y para ello tomaba en cuenta la deuda agregada, es decir, la deuda que incluye los compromisos que tiene el Estado con entidades públicas.



Ahora se considera la deuda consolidada, que no considera los montos que se debe a otras entidades como la Corporación Financiera Nacional (CFN) o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



Al cierre de noviembre del 2016, según el Ministerio de Finanzas, la deuda consolidada se ubicó en USD 25 856,7 millones, un 26,9% del PIB. Mientras que la deuda agregada llegó a USD 37 222 millones, 38,7% del PIB. El año cerró con una emisión de bonos de USD 750 millones que se efectuó en diciembre.



Esta semana, el país ya comenzó a adquirir nueva deuda. El pasado martes se emitieron bonos soberanos por USD 1 000 millones, con una tasa de 9,125% y vencimiento al 2026.



Negociaremos financiamiento barato



Lenín Moreno. Alianza País / Lista 35



Financiarse para progresar no es pecar. En mi gobierno negociaremos financiamiento barato, adecuadamente invertido en proyectos rentables y sostenible en el tiempo. Las inversiones realizadas con el financiamiento negociado durante el gobierno de Rafael Correa permitirán un ahorro de 3 600 millones de dólares al 2017. Con el ahorro alcanzado se cubrirán los compromisos de endeudamiento sin inconveniente. El pago anual de los intereses de la deuda es de 1 900 millones de dólares. Con el ahorro alcanzado cubriremos lo invertido y honraremos también la deuda contraída antes del 2006.



Tendremos un modelo fiscal sostenible



Guillermo Lasso. Movimiento Creo / Lista 21



Pagamos 5 000 millones al año por deudas sin contar el pago de las preventas petroleras que en el 2016 superaron los 1 200 millones, ni de los Cetes que son parte de la deuda pública. La falta de transparencia y la insostenibilidad son los mayores problemas.

Enviaremos a la Asamblea dentro de los 100 primeros días de gobierno una reforma legal que permita aplicar un modelo fiscal sostenible y equilibrado para generar ahorro en épocas de bonanza y no afectar el Presupuesto del Estado en época de escasez. Mejoraremos las condiciones de la deuda creando una Comisión de Deuda Pública para el reperfilamiento.



Honraremos las obligaciones



Cynthia Viteri. Partido Social Cristiano / Lista 6



Todas las obligaciones del Estado serán honradas. Hay obligaciones internas con la seguridad social y obligaciones externas con inversionistas que compraron bonos, con multilaterales, como países como la China, entre otros, y eso significa honrar las mismas sin que eso implique no buscar mejores condiciones para el Ecuador, plazos más largos, tasas de interés menores. Habrá que ver bajo qué mecanismos podemos renegociar la deuda en que otros segmentos podemos canjear la deuda. Tendremos una comisión especializada para el tratamiento y manejo de la deuda y tener abiertas las líneas de crédito internacionales.



Haremos un pacto de responsabilidad



Paco Moncayo. Izquierda Democrática / Lista 12



Haremos una auditoría de la deuda pública cuyos resultados permitirán renegociar su pago, modificando plazos, intereses y períodos de gracia. Partiremos de cifras reales eliminando subterfugios contables e incluiremos a las preventas petroleras, compra de bonos del Ministerio de Finanzas por el Banco Central y deudas de “corto plazo”. Promoveremos un Pacto de responsabilidad fiscal, asentado en una evaluación de la calidad del gasto público para disminuir el gasto superfluo, propaganda, ministerios coordinadores, consultorías, asesorías innecesarias que dé como resultado el sostenimiento del gasto social.



No malgastaremos los recursos



Abdalá Bucaram. Fuerza Ecuador / Lista 10



Tenemos que ir a un manejo eficiente. Esto conlleva una administración responsable, que pare con la irresponsabilidad del endeudamiento público interno y externo que ha mantenido este Régimen. La prioridad será hacer una auditoría de la deuda y clarificar las cuentas para el pueblo, porque este Gobierno declaró como reservado el comité de deuda y por ende no sabemos a cuánto asciende realmente. Reconoceremos la deuda del Estado con el seguro social y no malgastaremos los recursos de los ecuatorianos. Se acaba de hacer una nueva emisión de bonos por USD 1 000 millones de forma irresponsable.



Renegociaremos la deuda actual



Washington Pesántez. Unión Ecuatoriana / Lista 19



Lo que el Gobierno hace en la actualidad es emitir bonos para pagar una deuda con otra, lo cual rebasa la solvencia financiera que tiene el Estado. Lo ha hecho hace poco nuevamente. Lo correcto, es decir lo que haremos cuando lleguemos a la Presidencia en mayo del 2017 será impulsar una renegociación de esa deuda que cada vez es mayor. Ese proceso de renegociación implicará pagar a largo plazo, pero procurando tasas de interés bajas o al menos que sean similares a las del promedio regional. Es decir que no sobrepasen el 3 y 5%, porque de lo contrario se compromete la economía del Ecuador.



El Ejecutivo no tendrá discrecionalidad



Patricio Zuquilanda. Partido Sociedad Patriótica / Lista 3



La deuda pública, principalmente con aquella que es considerada lesiva para el país, con plazo de 5 años y 10,75% de interés debe ser reestructurada de manera urgente. Aquella que viene de organismos internacionales con característica de concesional debe ser aprovechada. Lo principal es que solicitaré que la nueva Cámara de Senadores que he propuesto apruebe los términos de endeudamiento del país, para evitar que el Ejecutivo lo haga a libre discreción conduciendo a la nación a límites insostenibles, riesgosos para la estabilidad económica de la sociedad ecuatoriana, como lo ha hecho este Gobierno.



Congelaremos la deuda con China



Iván Espinel. Fuerza Compromiso Social / Lista 5



El candidato Iván Espinel no contestó. En una entrevista concedida el 4 de diciembre del 2016 a este Diario comentó: Congelaremos la actual deuda con China, no vamos a pagar una deuda que no sabemos bajo qué márgenes se firmó. En cambio me comprometo a cumplir con los acreedores como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que ha sido utilizado como una caja chica para el actual Gobierno. Cómo podemos estar tranquilos así. Si solo maquillamos la realidad para mantener una burocracia. Reconoceríamos el aporte que tiene el Estado con el IESS del 40%, eso lo necesita.