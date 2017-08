Reducción del 10% aplicaría en salarios de funcionarios públicos desde los USD 2 368, según Ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, aseguró este martes 15 de agosto del 2017 que la próxima semana esa Cartera de Estado espera tener definido el rango de salarios para la reducción que se aplicará a funcionarios públicos de nivel jerárquico.

Tras ello, dijo, se podrá emitir el decreto ejecutivo que viabilizará un ahorro al Estado de unos USD 34 millones al año. Esta declaración la realizó el ministro en el marco de la clausura en Guayaquil de la mesa de diálogo nacional que reunió a trabajadores y empleadores.



Sin embargo, Ledesma adelantó que el rango que se está considerando es desde los USD 2 368. El descuento que anunció días atrás el presidente Lenín Moreno es del 10%.



“Esperamos la próxima semana tener definido en función de los valores que se van a realizar los descuentos porque no se quiere cometer una injusticia (…) la idea es ajustarnos todos los ecuatorianos solidariamente los cinturones, por supuesto el Presidente dando el ejemplo de aquello, pero de manera coherente y planificada”.



En tanto, el Ministro también se refirió a las reformas de los contratos ocasionales del sector público. Manifestó que hay que hacer un estudio para determinar si ayudará a reducir el número de trabajadores estatales.



Agregó que sobre ese tema han presentado varias observaciones al proyecto de Ley de Servicio Público que se debate en la Asamblea. Citó entre ellas que es necesario que sea el Ministerio de Trabajo quien valide, verifique, ratifique la necesidad de crear un puesto permanente luego de terminado un contrato ocasional y también la necesidad de la creación de un contrato ocasional.



Ledesma comentó, además, que el 14 de agosto fue notificado por el Ministerio de Finanzas y Senplades sobre la elaboración de un primer listado para el pago a jubilados públicos. Añadió que este 18 de agosto se le presentará al Mandatario en el Gabinete para que autorice y así empezar el proceso de pago. El monto asignado, dijo, es de USD 15 millones.



“Hay jubilados de varios ministerios, siempre priorizando a los que tienen enfermedades catastróficas, personas mayores de 70 años y por supuesto a personas con algún tipo de discapacidad. El pago será en efectivo, no en bonos”, indicó.



En tanto, sobre la clausura de la mesa de diálogo, Ledesma comentó que se han recogido varios insumos para un nuevo Código Orgánico Integral Laboral. En ese sentido, acotó que se presentará un informe a las máximas autoridades del país.

“Esperamos presentarle al Presidente en los 30 siguientes días un proyecto borrador para que lo revise y lo envíe a la Asamblea”.



Aseguró que el nuevo Código tendrá como objetivo que ya no pueda ser cambiado tan fácilmente y que los trabajadores y empleadores ya no trabajen bajo un sistema de acuerdos ministeriales. “Es necesario que tengan las reglas claras y definidas de manera permanente, que sea muy difícil modificarlo, sino a través de la Asamblea y Presidencia”.



Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Guayas, que hay puntos en los que no están dispuestos a ceder. Comentó sobre los contratos a plazo fijo o el empleo por horas. Cree que en el Código, el Ministerio de Trabajo debe tener un papel preponderante que implique que sea el ente rector.



“Que pueda entrar a una industria, por ejemplo, a verificar las condiciones de los trabajadores, que pueda sancionar y ejercer la vía coactiva en 30 días para sancionar si un empleador no cumple, pero también que sancione a un empleado si no cumple, hay que tener un equilibrio”, puntualizó.