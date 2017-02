Red Tech asegura que financiará su fábrica de autos eléctricos con inversionistas extranjeros

Justin Perry, gerente general de operaciones de la empresa RedTech NikteslaCORP Cia. Ltda Ecuador, que ofreció montar una megafábrica de autos eléctricos, motores y componentes relacionados con la movilidad sostenible, en los predios de la Empresa Pública Yachay, comentó que la inversión de USD 3 000 millones provendría de financistas extranjeros.

Sin embargo, señaló que en una primera fase él y su socio, el ecuatoriano Raúl Molina, radicado en Holanda, pondrán los recursos, que estarán destinados a la producción de los vehículos. Prefirió no revelar la cifra y aseguró que por estrategia de negociación con otros inversionistas, principalmente de la costa oeste de Estados Unidos, mantiene la reserva.



Según Perry, por esa misma razón RedTech aún no está en la Internet, aunque ya vienen trabajando desde hace 40 días.

El estadounidense reconoce que no tiene experiencia en el ámbito automotriz. Sin embargo, se considera un emprendedor innato, con una visión social. Economista de Desarrollo, anteriormente ha estado en Ecuador. Trabajó en un proyectos para micro emprendedores.



Explica que anteriormente intentó desarrollar un proyecto de procesamiento de carne seca, en Yachay. Pero, no prosperó porque el mejor ganado vacuno de carne está en la Costa, por lo que no era viable.



La vinculación de Perry con RedTech Ecuador se habría dado por pedido de Molina, con quién, señala, le ata una amistad de varios años. Incluso, los dos habrían sido miembros de los Scout en sus respectivos países.



Antes de firmar el contrato, con Yachay, Justin Perry comenta que habrían realizado una análisis en varios países para invertir. Les pareció más atractivo los beneficios que ofrece la Ciudad del Conocimiento, situada en Urcuquí, Imbabura, porque propone garantías, como el establecimiento de una zona franca. “Al final medimos el riesgo que enfrentamos y cuál es el rendimiento”. La otra opción era Colombia, que acaba de firmar la paz.



El convenio prevé la instalación de la empresa en 400 hectáreas del parque industrial de Yachay. La edificación de la anunciada megafábrica se haría por módulos. Pero, la prioridad es empezar la producción de los vehículos eléctricos este mismo año, con o sin la factoría.



Para ello tiene previsto desarrollar una red de proveedores de partes. La idea es que cuando ya cuenten con la infraestructura necesaria en Yachay los proveedores se sumen a que sean parte del clúster del parque automotriz de la Ciudad del Conocimiento.



Aclara que los nuevos vehículos eléctricos y sus accesorios serán comercializados bajo una nueva marca. Considera que es un reto. Perry asegura que la mayor parte de la inversión se realizará en tres años.