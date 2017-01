El lado oscuro de las redes aflora en la crisis por los combustible en México

Las críticas por la falta de reglas sobre el uso de las redes sociales y su poder para convocar a acciones fuera de la ley o generar paranoia volvieron a aflorar con motivo de la conflictividad vivida esta semana en México, por el aumento de los precios de los combustibles.

Así se desprende, por ejemplo, de un estudio del portal de internet LoQueSigue, que analiza el comportamiento de las redes sociales y de Internet, titulado "Quién está generando caos y psicosis colectiva en Azcapotzalco y en GAM?" (Gustavo A. Madero), por ese barrio y esa delegación (distrito) de la capital mexicana.



"Entrada la noche circularon campañas pagadas en Facebook desde cuentas de perfiles falsos invitando a saquear centros comerciales en la Ciudad de México, concretamente en la delegación colindante con el Estado de México que es Azcapotzalco", señala el informe.



LoQueSigue relata que por la mañana se publicó un "trending topic" (tendencia) "invitando a saquear los Walmart de la Ciudad".



"Casi 500 cuentas de perfiles falsos en Twitter difundían información falsa provocando el cierre de tiendas, pánico colectivo y reportes falsos de robos", resume.



La comunidad llegó a "485 cuentas y más de 1 500 mensajes" con "rumores e invitaciones a la violencia", detalla LoQueSigue, que se basa en información de esta página de Internet donde aparece una lista de 1 500 "bots" (seguidores falsos) que mandaron información con la leyenda SaqueaUnWalmart para difundir los puntos de posibles saqueos a esta cadena de supermercados.



En medio de la psicosis, 20 000 comercios de la capital cerraron por miedo a las rapiñas, con pérdidas de 52 millones de pesos (USD 2,3 millones).



Pese a hacerlo también, las tiendas del centro comercial Plaza Jardines, del populoso municipio de Tultitlán (Estado de México), sufrieron graves daños materiales y fueron completamente vaciadas de mercancías, como pudo comprobar EFE en el lugar este jueves.

Hasta el momento van al menos 250 establecimientos asaltados en el país, según la asociación Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México (Antad).



Joel Bucio, analista en comunicación del Grupo Nuu, conglomerado de empresas que desarrolla contenidos y plataformas digitales, recordó hoy que "el 20%de la gente en redes sociales es el que genera los contenidos" y "trata de imponer un tipo de agenda".



Mientras que el resto se limita a "generar actitudes", como "un ejército de embajadores" que ayudan a "replicar el mensaje", afirmó.



Aunque es verdad que la tecnología permite crear esos "bots", como ha sucedido con los mensajes de apoyo al republicano Donald Trump en campaña o con los seguidores fantasmas de muchas cuentas de artistas de la talla de Justin Bieber, el software "también te ayuda a identificarlos de manera más rápida", aclara Bucio.



El problema radica en la regulación, que según el experto comienza a ser un aspecto necesario hasta para los propios responsables de las redes sociales, como ha quedado recientemente en evidencia con el anuncio de fundador y dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, de combatir las llamadas "noticias falsas".

"Las redes sociales luchan cada vez mas para que no suceda eso" porque "son también empresas y van tratando de que no se les vaya por un mal camino el negocio, de evitar este tipo de malas prácticas", argumenta.



En tanto, permanece latente el riesgo de "la llamada al caos: quién lo dice? Fuenteovejuna, lo dice Twitter, que somos todos al parecer, pues todos a una", remata.



Estos días, tanto en Facebook como en Twitter ciudadanos y periodistas mexicanos han criticado a algunos medios de comunicación que han usado fotografías erróneas para ilustrar los saqueos, como la de unos jóvenes armados con cuchillos que en realidad correspondía a disturbios ocurridos en El Cairo en 2011.



En medio de la confusión, uno de los mensajes más replicados llama a la reflexión sobre lo que se conoce como la Teoría del Pánico, del libro 'Folk Devils and Moral Panics' (Stanley Cohen, 1972).

Cohen habla del saqueo y la violencia como método del Estado para legitimar una acción contra los derechos de los ciudadanos, algo de lo que acusan esta semana muchos mexicanos al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto, que ya fue cuestionado por crear "bots" en su campaña la Presidencia en 2012.