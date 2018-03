Los recursos de Solca abren una nueva pugna

La Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) mantiene firme su postura. Asegura que el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) les deben por la atención de pacientes, desde el 2009.

La semana anterior, Sixto Cuesta, presidente de la Comisión de Finanzas de Solca, recordó que la deuda nacional asciende a USD 130 millones. A Guayaquil le corresponden USD 60 millones.



El anuncio lo dio junto a los directivos de otras instituciones de salud guayaquileñas, que reclaman por pagos atrasados. El alcalde Jaime Nebot se unió a la solicitud de pago inmediato. Luego surgieron pedidos para la salida de la ministra de Salud, Verónica Espinosa.



La mañana de este martes 13 de marzo del 2018, Espinosa volvió a rechazar los pronunciamientos. A través de su cuenta de Twitter indicó que “Salud no tiene constancia documental de una deuda con Solca”. Tampoco con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que ha indicado un retraso en el pago de USD de 112 millones.



“No se ha disminuido el presupuesto que se asigna a la red complementaria y no se está adeudando por prestación de servicios como se ha señalado”, resumió luego de una entrevista televisiva.



Cuesta señaló que los fondos no llegan oportunamente, porque -a su criterio-, no hay una buena gestión. “No hay auditores para las auditorías, o se toman meses de meses antes de que las facturas sean pagadas”, dijo.



También se refirió al impuesto del 0,5% a las Operaciones de Crédito, establecido en el Código Monetario, una de las fuentes estatales del presupuesto de Solca. “El impuesto, conocido como impuesto de Solca recauda cerca de USD 150 millones. Y Solca recibe USD 66 millones. Exigimos que se nos entregue la totalidad de los recursos”, afirmó.



Solca Guayaquil atiende a un promedio mensual de 640 pacientes derivados por el Ministerio de Salud y 2 250 del IESS. Esto según referencia del 2017. La entidad indicó que las derivaciones del MSP han disminuido con el tiempo, mientras que las cifras de afiliados han aumentado.



La Ministra de Salud reitera que no hay pagos pendientes. "Rechazo que exista una deuda de USD 258 millones como se ha afirmado". Y agregó que no existe un recorte presupuestario en salud. Solo a Guayas dijo que se han asignado USD 848 millones, desde el 2014.