La asignación de recursos para la Alóag no incluye todas las obras

Una asignación de USD 40 millones para ampliar a cuatro carriles la vía Alóag- Santo Domingo anunció el Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP). Los trabajos que se ejecutarán en siete meses desde el kilómetro 46 al 72 “serán destinados exclusivamente para la ampliación”, aclaró la entidad.

Previamente la Prefectura de Pichincha, que tiene a su cargo la administración de una parte de esa ruta, había presupuestado una inversión de USD 81 millones para intervenir ese tramo. En ese plan se incluyeron, además de los cuatro carriles, la construcción de los túneles Bombolí y Cresta de Gallo. No obstante, el MTOP informó que la inversión se prioriza desde la zona de Tandapi a la Unión del Toachi porque existen obras ya iniciadas desde el 2015. Esos trabajos se paralizaron hace más de un año cuando el MTOP decidió dividir la administración de los dos peajes que tiene la vía.



El uno ubicado en la zona de Alóag (Pichincha) quedó bajo la rectoría de la Prefectura de esa provincia y el de Santo Domingo pasó a la Prefectura Tsáchila. La idea de las autoridades es no dejar perder la inversión que se empezó hace tres años y evitar un encarecimiento conforme avanzara el tiempo. Según un último informe del 2016 de la Dirección de Fiscalización de la Prefetura, existe una ampliación a cuatro carriles a nivel de asfalto en los kilómetros 49 al 51 y en el 54 al 56. La calzada tiene un avance del 10,30% mientras que el drenaje y las obras de protección un 23%. Pero está pendiente el reforzamiento de la señalética y las luminarias.



Hacen falta más barreras reflectivas, balizas, guardavías y la iluminación. La Prefectura de Santo Domingo luego de conocer el anuncio de la inversión en la jurisdicción de Pichincha hizo una consulta al MTOP. Actualmente esa entidad gestiona un crédito de USD 32 millones ante el Banco de Desarrollo para ampliar 15 de los 22 kilómetros del tramo Unión del Toachi- Santo Domingo.



Según el prefecto, Geovanny Benítez, se le informó que el MTOP se comprometió a aprobar la construcción de las variantes (Tinalandia, Alluriquín y puente Unión del Toachi) así como el apoyo económico para que se ejecuten. También le anticiparon que en los próximos días el ministro del MTOP, Boris Palacios, anunciará el inicio de la ampliación del baipás de Santo Domingo (24 kilómetros). En la actualidad este eje vial no es suficiente la alta circulación de los vehículos que viajan desde la Sierra a la Costa.