Rector venezolano niega haber votado a favor de cronograma para Constituyente

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela Luis Emilio Rondón, el único de los cinco miembros de esa entidad que es crítico con el chavismo, aseguró hoy (23 de mayo de 2017) que no votó a favor de evaluar el cronograma para la Asamblea Nacional Constituyente para julio.

"No fue votado por unanimidad los aspectos correspondientes a la convocatoria o de la revisión, de la primera revisión, de las bases comiciales, porque informo que el próximo jueves vamos a dar una segunda discusión precisamente de todo el tema de las bases comiciales", dijo Rondón en declaraciones a periodistas.



El rector hizo esta afirmación minutos después de que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijera que los cinco rectores principales del Poder Electoral aprobaron "por unanimidad" trabajar en una propuesta de cronograma que culmine en la elección de la Asamblea a finales de julio.



Según Rondón, en la reunión del jueves serán considerados algunos aspectos que ha planteado con respecto a la convocatoria de ese mecanismo.



"El primero de ellos es que estas bases comiciales deben reflejar lo que corresponde al referendo de convocatoria. Es al pueblo venezolano al que le corresponde convocar a este proceso de Asamblea Nacional Constituyente (...) el presidente de la república tiene la iniciativa más no la convocatoria", dijo.



El otro de los aspectos que planteó Rondón fue el correspondiente "al referendo de consideración o de aprobación del texto" que redacten los Constituyentes, pues a su juicio, es un "contrasentido" hablar de democracia si no se hace una consulta para ello.



"El tema de la constitucionalidad es fundamental y es importante (...), no se puede hablar de paz si en definitiva atropellan o incumplen procesos constitucionales", agregó.

El rector también expresó que le hubiese gustado que el CNE hubiera dado a las elecciones regionales la "misma celeridad" que otorgó al proceso constituyente y, en ese sentido, recalcó que apenas hace unas horas Maduro presentó ante el órgano las bases comiciales de esta figura.