Recortes salariales y cambios en comisiones gestoras de Yachay y tres universidades

De entre los miembros de la nueva comisión gestora, que se presentó este martes, 27 de febrero del 2018, se elegirá al Rector de la Universidad Yachay Tech. Así lo adelantó Augusto Barrera, titular de la Secretaría de Edicación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Esto deberá ocurrir en las próximas horas.

Esta mañana, Barrera presentó a los integrantes de las nuevas comisiones gestoras de Ikiam, Uniartes y UNAE, además de la de Yachay. Ahora, estos organismos tendrán una estructura distinta, ya que se encontraron, dijo, falencias en su desempeño. El principal cambio radica en su composición.



A partir de ahora, las comisiones gestoras están conformadas por miembros internos y externos. Se suman un Ministro del ramo y un delegado de la Senescyt.



Los miembros internos, laborarán a tiempo completo en las cuatro universidades, denominadas emblemáticas. Ellos percibirán una remuneración de entre USD 5 000 y 6 000, es decir, lo que en promedio gana un rector. En la toma decisiones, tendrán voz y voto.



Anteriormente, había comisionados que llegaron a recibir hasta USD 18 000, reconoció Barrera. Este recorte salarial fue otro de los ajustes. Incluso dijo que durante algún tiempo algunos comisionados ejercieron sus funciones a través de video conferencias. "No se puede encaminar a una universidad de manera teledirigida", sostuvo el secretario de Senescyt.



Los miembros externos, en cambio, son académicos vinculados a otras instutuciones, que pueden aportar en temas de vinculación nacional e internacional. Ellos tienen voz y voto en el organismo. En estos casos, el pago se realizará en base a los servicios prestados.



Además, en la comisión hay representantes de Carteras de Estado, para la articulación política. También tienen voz y voto. Los delegados de Senescyt, finalmente, darán seguimiento al proceso y podrán hacer observaciones, pero no votar.



Otra variación es el período de funcionamiento de las comisiones, que estarán operativas hasta el 2020. Para encaminar esta extensión del período, en enero pasado, la Senescyt presentó ante el Consejo de Educación Superior (CES) una propuesta de reforma al reglamento para la composición y el tiempo funcionamiento de las comisiones.



Estas cuatro comisiones estarán al frente del proceso de transición, hasta que las instituciones ya puedan funcionar como universidades. Además de la consolidación institucional, deberán delinear el plan estratégico de desarrollo de cada universidad, así como fortalecer los proyectos académicos.





Evaluación a comisiones gestoras anteriores



U. Yachay Tech



Para dar paso a la reconformación, primero se evaluó el desempeño de las comisiones anteriores. En el caso de Yachay se evidenció una inestabilidad del organismo. Hubo tres cambios de comisiones y cinco rectores (tres titulares y dos temporales). Otro factor que incidió fue la baja permanencia en el país, ya que tres de siete miembros no residían en el Ecuador.



La planificación y gestión también quedó en deuda. La evaluación da cuenta de que no se cumplió con lo requerido en términos de desarrollo de infraestructura y adquisición de equipamiento. Se identificó la inexistencia de programas de cuarto nivel.



Yachay Tech fue la única institución que aplicó un régimen salarial mensual entre USD 13 028 y 18 126 para las autoriades académicas que la administraban.



Miembros de la nueva comisión:



Eduardo Ludeña

Paúl Arellano

Andreas Griewank

Hortensia Rodríguez

Spiros Agathos

Lourdes Torres

Fabian Obando



Ikiam



En la universidad Regional Amazónica (Ikiam) hubo tres cambios de comisiones gestoras y dos rectores. Seis de sus 13 miembros residían fuera del país y participaban de las sesiones vía Skype. Tres miembros nunca pisaron la universidad.



Se identificó que hubo una limitada vinculación con la región amazónica y que la oferta académica no responde a la demanda existente. Por ejemplo, en el último semestre, solo el 52% de postulantes aceptó un cupo.



Miembros de la nueva comisión:

​

Jesús Ramos

Roldán Torres

Graham Wise

Caroline Becket

María Augusta Hermida

Marcelo Naranjo

Claudio Quevedo



Universidad Nacional de Educación (UNAE)



Desde su cración se mantuvo la conformación de la comisión gestora con un único rector. Se notaron avances en la infraestructura que debe ser redimensionada. Pero también hubo ina baja permanencia de los miembros en el país, ya que cuatro de los siete participantes residían en el exterior.



Se evidenció una limitada articulación con las universidaes públicas para fortalecer la formación docente y generación de conocimiento.



Miembros de la nueva comisión:

​

Freddy Álvarez

María Nelsy Rodríguez

Rebeca Castellanos

Magdalena Herdoiza

Juan Samaniego

Verónica Moreno



Universidad de las Artes



En total se han dado cuatro cambios de comiciones gestoras, pero el rector se mantuvo. Según Senescyt, cinco de sus 12 miembros no residían en el Ecuador. Faltó una mayor articulación con el sistema de educación superior y consolidar avances académicos y de infraestructura.



Miembros de la nueva comisión:



Ramiro Noriega

Raúl Vallejo

Andrey Astaiza

María Paulina soto

Lucía Durán

Manuel Sarmiento

Jamie Miranda