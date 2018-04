Suben recompensa por alias 'Guacho' tras asesinato de periodistas en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La recompensa por información que permita la captura de alias 'Guacho', a quien se le imputa el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de Diario EL COERCIO, subió a USD 230 000, informó el Ministerio de Defensa en Quito.

Esa cuantía, que en principio se había fijado en USD 100 000, se incrementó a 230 000 tras la reunión que mantuvieron en Quito los ministros de Defensa de Ecuador y Colombia, Patricio Zambrano y Luis Carlos Villegas, respectivamente.



En esa cita también participó el ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, y jefes de las fuerzas militares de ambos países, informó la cartera de Defensa en un comunicado.



El presidente Lenín Moreno confirmó la muerte de los tres integrantes del equipo periodístico del Diario EL COMERCIO, que fue secuestrado el pasado 26 de marzo en la zona de Mataje, en la provincia costera de Esmeraldas (noroeste), fronteriza con Colombia.



Moreno identificó a alias 'Guacho' como el responsable del crimen y ofreció USD 100 000 como recompensa por información que permita su captura.



Sin embargo, la cuantía se incrementó tras la reunión de las altas autoridades del ámbito de la Seguridad de los dos países en Quito, donde también se trataron asuntos relacionados con la situación en la frontera.



El Ministro de Defensa ecuatoriano recordó que su país está de luto y que, además de los tres periodistas asesinados, otros cuatro soldados han muerto en las últimas semanas en la zona fronteriza como consecuencia de la operación de bandas del crimen organizado transfronterizo.



Zambrano, no obstante, aseguró que el asesinato del equipo de prensa, que ha conmocionado al país, "no hará que bajemos los brazos. Muy por el contrario, vamos a combatir a esta plaga que vive en nuestra frontera", afirmó.



"Tengan la seguridad de que vamos a dar con ellos" (los criminales), afirmó Zambrano y aseguró que la coordinación de acciones entre las fuerzas militares y policiales se convertirá en un puntal de la defensa en los dos países.



El Ministro del Interior ecuatoriano destacó por su parte el fuerte sentimiento de cooperación que existe entre los mandos de los dos países y aseguró que la colaboración se fortalecerá y continuará.



En la reunión con las autoridades colombianas se acordó incrementar la cooperación "para combatir a los enemigos comunes que tanto daño hacen a nuestras sociedades", añadió.



"Continuaremos fortaleciendo las relaciones, para hacer frente a las amenazas que trasciende las fronteras. Esto no lo vamos a permitir", puntualizó Navas.

De su lado, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, calificó de fructífera a la reunión en Quito.



"Mi presencia con esta delegación obedece a las instrucciones del presidente Juan Manuel Santos. Esas instrucciones las cumplimos con cariño. Colombia entiende perfectamente el dolor y sufrimiento que atraviesa Ecuador", sostuvo Villegas.



"La cooperación es total", anunció y dijo que se coordinarán operaciones de seguridad para localizar a los secuestradores, a fin de aplicar todo el rigor de la ley.

También señaló que se ha tomado contacto con la Cruz Roja de Ecuador y Colombia, para que ese organismo pueda facilitar la devolución de los cuerpos de los asesinados a sus familias.



El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que recibió una petición para intermediar en la recuperación de los cuerpos de los tres miembros del equipo periodístico del Diario EL COMERCIO asesinados y dijo que está dispuesto a hacer esa labor.