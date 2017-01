Recomendaciones para evitar incidentes en época de lluvias

En los primeros días de enero del 2017 las lluvias han causado daños en todo el país. Derrumbes, deslizamientos, inundaciones y accidentes son algunas de las consecuencias del invierno. Para evitar incidentes, los organismos de socorro dan las siguientes recomendaciones.

Prevención en la ciudad



Ante las constantes precipitaciones se deben aplicar medidas de autoprotección, dice Christian Rivera, director del Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M). Se debe informar de manera oportuna al 911 sobre cualquier daño estructural, ya sea una grieta, humedad, filtración de agua, vertientes inusuales en paredes, acumulación de agua, taponamientos dentro de quebradas.



Prevención en el hogar



El director del COE-M aconseja “dar mantenimiento adecuado por lo menos una vez al año” a las viviendas de construcción mixta (madera, bahareque, teja y adobe) para evitar que la humedad deteriore la estructura. Además, en el hogar se debe desconectar los aparatos eléctricos que puedan generar accidentes.

Ante posibles inundaciones la Secretaria de Gestión de Riesgos (SGR) señala no construir en zonas propensas a crecientes de agua. Además, tener listo un plan familiar en caso de evacuación. Por Ejemplo establecer un punto seguro de encuentro.

Prevención en las vías



Para evitar accidentes de tránsito se debe revisar el labrado de las llantas de los vehículos y los limpia vidrios. Además, Rivera dice que quienes manejan un vehículo no deben distraerse con el celular. “Cada vez que un conductor baja la vista para marcar un número avanza 10 metros de manera involuntaria. Y por 10 dígitos que tiene un número celular se desplaza 100 metros desconcentrado y se puede causar un accidente”.



La SGR pide que en el caso de estar dentro de un vehículo y notar aumento del agua en la calle se debe salir del automotor.



Los peatones también deben tomar precauciones. “Quienes caminan por las calles no deben distraerse con los celulares. En el caso de existir una tormenta eléctrica, no deben escampar bajo árboles, postes, antenas o rótulos metálicos para evitar una descarga eléctrica”, puntualiza el principal del COE-M.



La SGR recomienda no acercarse a cercas eléctricas.

Además, cuando hay mal clima la ciudadanía debe evitar hacer montañismo o excursionismo.



Durante los días de temperatura fría, la SGR y el COE-M piden proteger a los más vulnerables a enfermedades o resfríos, que son los niños y adultos mayores.



Para obtener más información sobre qué hacer en época lluviosa o seca el Municipio de Quito tiene el programa Quito Listo, el cual promueve la prevención en la ciudadanía. Además, en ese portal web hay datos sobre otros riesgos como sismos, erupciones volcánicas y accidentes de tránsito.