Los nuevos recolectores en Quito se contratarán con emergencia

Dice que le gustan los retos. Esa fue una razón por la que Juan Neira aceptó la Gerencia General de la Empresa de recolección de basura Emaseo, que a finales del 2017 evidenció una crisis cuando Quito se llenó de basura.

Emaseo presentó al Concejo un plan por USD 27,8 millones para trabajar en tres ejes: repotenciar la flota, tener nueva maquinaria y adquirir repuestos. Esos procesos fueron declarados en emergencia. Según el Servicio Nacional de Contratación Pública, en estos casos la entidad podrá contratar, de manera directa.



¿Qué fue lo primero que hizo al llegar a la empresa?



Con mi equipo de trabajo hicimos un análisis pormenorizado para saber la situación real de la empresa, en especial en la flota.



¿Qué encontraron?



Que no estaba prestando un servicio aceptable y que, para poder cumplir con la contingencia preparada a finales de diciembre, se optó por alquilar equipos particulares como volquetas e incorporar cerca de 400 servidores ocasionales para solucionar el problema.



Pero eso implica más gasto...



Indudablemente. Hasta enero, unos USD 1,15 millones. Todo salió del presupuesto. Luego de conocer la situación de la empresa, tomamos decisiones para paliar la situación y hacer una transformación profunda.



¿Qué tipo de medidas?



Optimizar los gastos, ver qué necesidades tenemos. Por ejemplo, una vez hecho el inventario de la situación, teníamos 69 recolectores de carga posterior, pero estaban operativos entre 30 y 35.

¿Esas cifras coincidían con el informe que le entregó la anterior gerencia?



No me ha dado ningún informe en ese aspecto. Dejaron un informe en el que se hablaba de temas generales.



En cuanto a los recolectores de carga lateral, de 16 apenas funcionaban entre 3 y 5. Por eso asumimos la repotenciación y el mejoramiento en cuanto a mantenimiento y se estableció la necesidad de comprar una nueva flota de 40 recolectores de carga posterior, y ocho de carga lateral, aparte del equipo actual.



Para esto fue necesario el 16 de febrero dictar, como gerente general, una resolución declarando en emergencia, de acuerdo con al ley, la adquisición del nuevo equipo, la repotenciación y la adquisición de un kit de repuestos.



¿Cuáles son las implicaciones de esa declaratoria de emergencia?



La emergencia es solo para los tres procesos, no es que se declaró en emergencia a la empresa. Solo recuperación, repotenciación y mejoramiento de condiciones en cuento a mantenimiento. El financiamiento para eso llega a USD 27,8 millones.

¿De dónde saldrá ?



Mediante fondos de la empresa, una asignación especial pedida a la Alcaldía y el financiamiento de los proveedores. La nueva flota costará USD 11,2 millones. En los próximos días subiremos al portal de la empresa la convocatoria, dentro del programa de emergencia para recibir las propuestas.



¿Cuanto se pidió?



Aproximadamente USD 11 millones. El financiamiento del proveedor (otros 11 millones) y el resto con fondos de Emaseo.



¿Identificó cuáles fueron los errores que se come­tieron en la anterior admi­nistración ?



No quisiera referirme a eso porque por disposición el Concejo, del Alcalde, del Directorio y mi pedido, la Contraloría está haciendo un estudio y análisis de eso.



¿Cuándo empezarán a llegar los nuevos recolectores de basura?



Esperamos que hasta mayo comencemos a recibir los primeros, para que toda la planificación pueda cumplirse con la programación y se pueda cristalizar hasta agosto.



El área de Mantenimiento estaba con vehículos que no tenían repuestos. ¿Como está la situación?



Exactamente eso es lo que pasaba y todavía sigue ocurriendo. Hay vehículos que están parados más de seis meses. No tenemos la varita mágica, es una tarea larga pero esperamos que sea positiva.

La nueva tasa subió, hay un nuevo presupuesto. ¿Es suficiente para funcionar?



No tenemos apuro financiero, sino para cumplir con este plan de emergencia. Para poder atender ese programa de emergencia se necesita aporte del Municipio. Este año tiene un presupuesto de USD 49,7 millones, que proviene de la tasa; se reciben, en promedio, USD 4 millones mensuales.



Pero todavía se puede observar que hay basura en las calles...



Sí. Pero son problemas recurrentes, porque no se respeta el horario y/o porque realmente no abastecemos y estamos desplegando una labor con base en programación para atender las demandas.



¿Al momento se sigue haciendo uso de las volquetas?



Indudablemente. Aprovecho para solicitar la ciudadanía que colabore, que den buen uso a los contenedores, que no depositen muebles, electrodomésticos, y que se respeten los turnos y horarios de recolección.

Su trayectoria

​

Es ingeniero civil graduado en la U. de Cuenca. Fue Ministro de Obras Públicas en agosto de 1988. Asumió la Gerencia de la Empresa Metropolitana de Agua Potable de Quito, del 2000 al 2009.



Punto de vista



Considera que la gestión anterior de Emaseo debe ser revisada por los entes pertinentes.