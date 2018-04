Vías de difícil acceso, uno de los motivos para retirar los contenedores

Son calles empinadas y angostas, donde los vehículos recolectores de carga lateral no podrían hacer giros ni maniobrar de manera adecuada.

Los barrios la Pisulí, Colinas del Norte A y B, Comité del Pueblo 2, La Morenita ( en Carapungo), Pisulí, La Ferroviaria y La Argelia le dijeron adiós a los contenedores.



Paúl Luzuriaga, coordinador general técnico de Emaseo, explicó que en un inicio, cuando el sistema se colocó en esos sectores, la gente colaboraba y colocaba únicamente desechos permitidos. Pero conforme pasó el tiempo, los contenedores comenzaron a llenarse de escombros, varillas, hasta electrodomésticos.



En esas zonas se llevó a cabo programas de capacitación, aseguró. Se colocaron stickers en los contenedores advirtiendo lo que no se podía arrojar en ellos, pero no dieron buenos resultados.



Luzuriaga explica que se levantó información en toda la ciudad y se determinó que los vehículos recolectores de carga lateral que cubrían las rutas en esos seis sectores, se dañaban con mayor frecuencia que los otros, debido a la basura inadecuada.



Eso, sumado a la dificultad que los camiones de carga lateral tenían para operar, llevó a las autoridades a tomar la decisión de retirar el sistema mecanizado de recolección en esas zonas.

Por esas mismas razones, dos barrios más se sumarán a la descontenerización: La Roldós y El Comité del Pueblo.



Leonardo Cuestas, presidente de la Roldós, donde se están retirando los contenedores, hace un ‘mea culpa’ y reconoce que así como ocurrió en otras zonas, la gente solía arrojar maderas, bloques y desperdicios de la construcción.



Dice que tuvo conversaciones con las autoridades y que allí la comunidad se enteró de que los carros recolectores se dañaban.



Cuestas advierte que una vez que comenzaron a retirar los dispositivos de la etapa 1 y 2, se comenzaron a generar problemas en ciertas esquinas. “Volvieron a ser puntos de concentración de basura. Hay uno enorme incluso junto a una guardería”, asegura.





Los vecinos piden a las autoridades que se coloquen nuevamente los contenedores y que se aumenten las frecuencias del paso de los carros recolectores que trabajan bajo el esquema a pie de vereda.





Luzuriaga aseguras que debido a la topografía del lugar no es factible operar con los recolectores actuales, pero que podría analizarse la posibilidad de adquirir otro tipo de vehículos o incluso de aplicar otro sistema de recolección, una vez superada la crisis de la empresa.



Horarios de recolección



Emaseo informó que los horarios de recolección en las zonas descontenerizadas son: en Colinas del Norte, y Pisulí, los lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 03:00.



En La Morenita (Carapungo), Comité del Pueblo 1, los martes, jueves y sábado de 20:00 a 03:00.



En la Argelia, los lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 03:00. Y en la Ferroviaria, los martes, jueves y sábado de 20:00 a 03:00.



Finalmente recalcó que el proceso de descontenerización en los sectores indicados es definitivo.