Presley Gruezo Arroyo: 'Aún podemos impedir el reclutamiento de jóvenes'

Entrevista a Presley Gruezo Arroyo. Expdte. del Colegio de Abogados de Esmeraldas

¿Cuál es la amenaza para los menores que habitan en la frontera norte?

Los jóvenes son el objetivo de grupos residuales de la guerrilla que operan en la frontera norte. Los tratan de reclutar a través de ofrecimiento de dinero. Es necesario que el Gobierno nacional empiece a diseñar un plan que permita crear conciencia y advertir de los peligros que significa el estar al servicio de grupos irregulares.



¿Hay tiempo para eso?

Sí, aún estamos a tiempo de impedir el reclutamiento de menores con un trabajo sostenido interinstitucional.



¿Cómo se debería aplicar ese plan?

Primero debemos volver a las comunidades que están más cercas del límite fronterizo con Colombia y determinar qué están haciendo los jóvenes. Allí hace falta trabajo y ese es uno de los principales motivos que podría incidir en la decisión de ser parte de grupos armados.



¿Y luego qué sigue?

Luego el trabajo debe articularse con los ministerios del sector social. No solo se deben dar charlas orientadas sobre el por qué no dejarse influenciar por gente vinculada esas estructuras criminales, sino que hay que debe resolver los problemas de servicios básicos deficientes en esas poblaciones.



¿Qué papel jugarían las ONG’s internacionales que llevan años trabajando en la frontera norte?

El aporte de ellas será importante en la organización de los habitantes de la frontera y de población refugiada. Por su experiencia pueden contribuir a organizar el trabajo partiendo de los registros de las poblaciones fronterizas, donde ya han ejecutado proyectos sociales. Su aporte facilitaría la labor en territorio, así como el movimiento de recursos internacionales para reactivar la frontera, con proyectos dirigidos a producción en el campo y las faenas pesqueras, sobre todo dirigido a jóvenes que por alguna razón dejaron de estudiar.



¿En qué puede capacitarse a los adolescentes que no tienen una actividad definida?

Pienso que por la realidad de la frontera se debe impulsar a la capacitación en ramas técnicas. Con apoyo de la academia se deben desarrollar también un programa para los adolescentes que presentan problemas de consumo de drogas. Hacia ellos deben llevarse actividades recreativas y de aprendizaje, que incluso estén por fuera de la educación regular o vincularlos a los estudios que se hacen en corto tiempo. Es decir, reorientar las políticas a ese segmento.

¿Quiénes deben sumarse al trabajo?

El Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia, que por atribuciones dadas a través del Código de la Niñez, son los encargados de cumplir las medidas socioeducativas que se aplican a los adolescentes infractores. Además Inclusión Social para prevención. Las acciones deben ser inmediatas y el trabajo debería empezar ahora.