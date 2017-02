En recintos electorales habilitados de Manabí se solventan inconvenientes por las lluvias

En los recintos electorales que se habilitaron como alternativa a los que se afectaron por las lluvias se tratan de solventar inconvenientes logísticos en medio de las votaciones, en Manabí.

Uno de los problemas se presentó en el edificio del Municipio del cantón Tosagua, que se dispuso en remplazo de la unidad educativa Tosagua (inundada). Al inicio del proceso electoral los coordinadores del recinto electoral alertaron que las baterías sanitarias del edificio (aún en construcción) no están habilitadas con conexiones de agua y que hizo falta el servicio de luz, agua potable y ventilación.

Cristóbal Anchundia, uno de los coordinadores, señaló que esta mañana se hicieron gestiones para habilitar el servicio de energía eléctrica, pero no hay la capacidad suficiente para iluminar todo el establecimiento. Además, se debió trasladar al patio de la entidad siete Juntas Receptoras del Voto que estaban en el segundo piso, porque no hay ventilación adecuada y los votantes se quejaban por el excesivo calor.



En el recinto electoral Eugenio Espejo en cambio hubo confusión porque las personas empadronadas se quejaron porque no tenían información sobre las juntas en las que debían sufragar. Ellos debían votar en la unidad educativa Pedro Schumacher pero por las anegaciones que soportó el jueves anterior se lo remplazó por el Eugenio Espejo.

En el recinto electoral de la localidad de Río Santo, en el cantón Chone, la jornada electoral avanzó sin contratiempos. De las 151 personas empadronadas en las dos juntas electorales que se instalaron en el dispensario del Seguro Social Campesino habían votado 127. Esto conforme un reporte emitido a las 12:40 por la coordinadora del recinto Inés Zambrano.



Los empadronados acudieron al sufragio con el recuerdo de las afectaciones que provocaron las lluvias de las últimas semanas.



Esa zona rural de Chone precisamente sufrió por los deslaves y el desbordamiento del río Santo. Uno de los derrumbes inhabilitó al recinto electoral Elio Santos Macay que en principio había sido escogido para receptar los sufragios de los habitantes de ese recinto.



Pero debido a esos problemas el Consejo Nacional Electoral lo reemplazó por el dispensario del Seguro Campesino.



El cambio no ocasionó inconvenientes ni confusión. La directora del Consejo Nacional Electoral en Manabí, Ana Arteaga, aseguró que es poco probable que se presente ausentismo por los cambios en recintos electorales. "La noche del sábado se hizo un perifoneo puerta a puerta y la gente se informó sobre las últimas decisiones que tomamos".