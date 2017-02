Los recintos electorales de la Costa ecuatoriana afectados por las lluvias son evaluados por las autoridades

La Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos, de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), también hizo una evaluación del estado de los recintos electorales que se usarán este domingo 19 de febrero del 2017 para las votaciones presidenciales. Una revisión hecha entre el 1 de enero y el pasado 14 de febrero evidenció inconvenientes en cuatro planteles escolares que serán sitios de votación, debido a las fuertes lluvias en el Litoral.

En El Oro, específicamente en el cantón Huaquillas, la escuela Matilde Hidalgo y el colegio Remigio Gómez sufrieron acumulación de agua en sus patios. “Actualmente se evacuaron las aguas y no existe afectación”, indica el reporte.



En Esmeraldas, la escuela Abdón Calderón del cantón San Lorenzo, suspendió sus actividades el 20 de enero a causa de las inundaciones. Por ahora no hay afectación, según la SGR.

Finalmente, en Guayaquil (Guayas), se reportó una emergencia en el colegio Ana Paredes de Alfaro. Una de sus aulas sufrió filtraciones.



La entidad mantiene el monitoreo de estas y otras instituciones que se ubican en zonas vulnerables. Para este proceso electoral, la SGR se encargó del análisis de las amenazas de los recintos electorales como inundaciones, deslizamientos, sismos, erupciones volcánicas e incendios. El objetivo es precautelar la seguridad de los votantes y de las urnas.



El Consejo Nacional Electoral también evalúa las condiciones de tres establecimientos del cantón Tosagua, en la provincia de Manabí, que fueron escogidos como recintos electorales para las elecciones de este domingo. Esos sitios quedaron anegados este viernes 17 de febrero, luego de una intensa lluvia que inundó la ciudad y dos parroquias rurales. Los planteles educativos afectados son el Carlos Julio Arosemena, Nacional Tosagua y Pedro Schumacher. Al momento se realizan las evaluaciones para determinar si quedan habilitados o no.